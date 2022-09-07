Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Київщині йдуть навчання саперів: мешканців закликали не лякатись вибухів

Станіслав ПогоріловСереда, 7 вересня 2022, 16:16
МІНА НА ПОЛІ НА КИЇВЩИНІ. ФОТО З TELEGRAM ОЛЕКСІЯ КУЛЕБИ

Київська ОВА повідомила, що у Вишгородському районі 7 вересня проводяться навчання саперів, тому можливі вибухи.

Джерело: Київська ОВА в Telegram

Дослівно: "На території Вишгородського району проводяться навчання саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів".

Деталі: Через це в деяких громадах Київської області протягом дня можливі звуки вибухів.

Що було раніше: Наприкінці серпня також у Вишгородському районі проводилось знешкодження вибухонебезпечних предметів, вибухи були контрольовані та не несли небезпеки.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Київська областьвійнаУкраїнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЗСУ знищили понад сотню загарбників, ворожі "Гради" і установки С-400 – ОК "Південь"

Мер: росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, в одному з районів – сильна пожежа

відеоРНБО ввела санкції проти 600 керівників Росії

Є хороші новини з Харківщини, але поки не час називати відвойовані населені пункти – Зеленський

Відсутні частини тіла та сліди катувань: РФ повернула тіло британця Пола Юрі

Зеленський призначив нових керівників СБУ у кількох областях

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Київська область
У школах Київщини поліція вилучила понад 300 вибухонебезпечних предметів
У Києві знову задимлений ранок через пожежі на торфовищах
Рятувальники гасять 5 осередків займання торфу на Київщині – ДСНС
Останні новини
05:37
Чиновники адміністрації Путіна контролюють фільтраційні операції в Україні – США в ООН
04:55
Пентагон перестав приймати винищувачі F-35 через китайську деталь у двигуні
04:20
УЗ призначила евакуаційний потяг з Донбасу до Львова
03:22
Масова різанина у Канаді: поліція затримала другого підозрюваного
02:48
Ворог відкривав мінометний вогонь по громаді Сумської області, 17 прильотів
01:50
ЗСУ знищили понад сотню загарбників, ворожі "Гради" і установки С-400 – ОК "Південь"
01:25
З Іспанії вирушив літак із військовою допомогою для України
00:37
Мер: росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, в одному з районів – сильна пожежа
00:23
Зеленський про експорт зерна: "На відміну від Росії ми не робимо расистського поділу світу"
23:57
Місія ООН найближчими днями прибуде в Оленівку, де вбили українських військовополонених
Усі новини...