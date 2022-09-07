На Київщині йдуть навчання саперів: мешканців закликали не лякатись вибухів

МІНА НА ПОЛІ НА КИЇВЩИНІ. ФОТО З TELEGRAM ОЛЕКСІЯ КУЛЕБИ

Київська ОВА повідомила, що у Вишгородському районі 7 вересня проводяться навчання саперів, тому можливі вибухи.

Джерело: Київська ОВА в Telegram

Дослівно: "На території Вишгородського району проводяться навчання саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів".

Деталі: Через це в деяких громадах Київської області протягом дня можливі звуки вибухів.

Що було раніше: Наприкінці серпня також у Вишгородському районі проводилось знешкодження вибухонебезпечних предметів, вибухи були контрольовані та не несли небезпеки.