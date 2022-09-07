На Київщині йдуть навчання саперів: мешканців закликали не лякатись вибухів
Середа, 7 вересня 2022, 16:16
Київська ОВА повідомила, що у Вишгородському районі 7 вересня проводяться навчання саперів, тому можливі вибухи.
Джерело: Київська ОВА в Telegram
Дослівно: "На території Вишгородського району проводяться навчання саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів".
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Деталі: Через це в деяких громадах Київської області протягом дня можливі звуки вибухів.
Що було раніше: Наприкінці серпня також у Вишгородському районі проводилось знешкодження вибухонебезпечних предметів, вибухи були контрольовані та не несли небезпеки.