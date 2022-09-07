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Угорщина хоче зменшити залежність від російських енергоносіїв – президентка

"Європейська правда"Середа, 7 вересня 2022, 19:37

Президентка Угорщини Каталін Новак у середу заявила, що метою країни є зменшення залежності від енергоносіїв із Росії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado, про це Новак заявила на пресконференції з главою Румунії Клаусом Йоганнісом у Бухаресті.

Говорячи про ситуацію в енергетиці, президентка Угорщини зазначила, що її країна перебуває у складному становищі та є більш вразливою, ніж Румунія, бо не має виходу до моря. Тому в майбутньому Будапешт прагне досягти "енергетичного суверенітету".

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"Ми працюємо над цим, ми раді бачити й підтримувати будь-яку ініціативу, яка збільшує можливість диверсифікації енергетики та незалежності від російських енергоносіїв. У цьому відношенні ми розраховуємо і на Румунію", – зазначила Новак.

Попри заяви президентки Угорщини, дії керівництва країни в останні тижні свідчать, що вона, навпаки, все більше покладається на російські енергоресурси.

Так, як повідомлялося, "Газпром" з 1 вересня постачатиме в Угорщину через Сербію на 5,8 мільйонів кубометрів природного газу на добу більше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.

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До цього Росія погодилась дати Угорщині додаткові 700 мільйонів кубометрів газу після візиту глави угорського МЗС Петера Сійярто до Москви.

Крім того, Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на проєкт "Пакш II" – розширення атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська державна корпорація "Росатом".

Теми: УгорщинаРосіяенергетика
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