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Угорщина хоче зменшити залежність від російських енергоносіїв – президентка

"Європейська правда"Середа, 7 вересня 2022, 19:37

Президентка Угорщини Каталін Новак у середу заявила, що метою країни є зменшення залежності від енергоносіїв із Росії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado, про це Новак заявила на пресконференції з главою Румунії Клаусом Йоганнісом у Бухаресті.

Говорячи про ситуацію в енергетиці, президентка Угорщини зазначила, що її країна перебуває у складному становищі та є більш вразливою, ніж Румунія, бо не має виходу до моря. Тому в майбутньому Будапешт прагне досягти "енергетичного суверенітету".

"Ми працюємо над цим, ми раді бачити й підтримувати будь-яку ініціативу, яка збільшує можливість диверсифікації енергетики та незалежності від російських енергоносіїв. У цьому відношенні ми розраховуємо і на Румунію", – зазначила Новак.

Попри заяви президентки Угорщини, дії керівництва країни в останні тижні свідчать, що вона, навпаки, все більше покладається на російські енергоресурси.

Так, як повідомлялося, "Газпром" з 1 вересня постачатиме в Угорщину через Сербію на 5,8 мільйонів кубометрів природного газу на добу більше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.

До цього Росія погодилась дати Угорщині додаткові 700 мільйонів кубометрів газу після візиту глави угорського МЗС Петера Сійярто до Москви.

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Крім того, Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на проєкт "Пакш II" – розширення атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська державна корпорація "Росатом".

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Теми: УгорщинаРосіяенергетика
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