Уряд Нідерландів дозволив Гаазі купувати газ у дочки "Газпрому" попри санкції ЄС

Уряд Нідерландів заявив, що дозволить кільком містам, включаючи Гаагу, продовжувати використовувати контракти на постачання газу з німецькою дочірньою компанією "Газпрому" як мінімум до 1 січня.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У листі до парламенту міністр енергетики Роб Єттен заявив, що уряд Нідерландів вважає, що дочірня компанія підпадає під європейські санкції щодо Росії, але вимагає роз'яснень від Європейської комісії.

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У листі він назвав компанію, раніше відому як Gazprom Germania, SEFE Energy Ltd і сказав, що вона належить Росії.

"З огляду на те, що уряд Німеччини має повний контроль над SEFE, але ще не набув права власності на акції, SEFE підпадає під режим санкцій", — написав Єттен.

Енергетичний регулятор Німеччини заявив у квітні, що вводить тимчасову адміністрацію в "Gazprom Germania" - компанію з торгівлі, зберігання та передачі газу - на користь Німеччини та Європи і в червні перейменував її на "Securing Energy for Europe GmbH".

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Раніше Єтттен повідомив 120 нідерландським муніципалітетам та іншим громадським організаціям, що їхні контракти з компанією мають бути розірвані до 10 жовтня відповідно до європейських санкційних правил для контрактів, відкритих для торгів.

Більшість міст Нідерландів, які мали угоди з "Газпромом", включаючи Утрехт, вже уклали нові угоди про купівлю газу. Але Гаага заперечила, що не змогла знайти альтернативу до встановленого терміну і вимагала виключення.