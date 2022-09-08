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З-під завалів багатоповерхівки у Слов'янську дістали тіла трьох загиблих

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 вересня 2022, 11:18
руйнування багатоповерхівки в Слов'янську. фото з FB Ляха

З-під завалів житлового багатоповерхового будинку в Слов’янську на Донеччині, зруйнованого ворожим обстрілом 7 вересня, дістали тіла трьох загиблих.

Джерело: голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях у Facebook

Пряма мова: "З-під завалів будинку на вулиці Торській дістали тіла всіх трьох загиблих - двох чоловіків та жінку. Бережіть себе".

Деталі: Водночас, за словами Ляха, ніч на 8 вересня у місті минула спокійно.

Що передувало: У ніч на 7 вересня місто Слов’янськ у Донецькій області зазнало чергового ворожого удару. Руйнувань зазнали школа, отоларингічна лікарня, будівля Станції юних техніків та багатоповерхівка.

На місці працювали поліцейські та рятувальники, які розчищають завали будинку.

Повідомлялось, що під завалами знаходяться троє людей. О 14:00 на місці розбору завалу рятувальники виявили тіло чоловіка.

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Теми: Донецька областьвійна
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