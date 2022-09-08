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З-під завалів багатоповерхівки у Слов'янську дістали тіла трьох загиблих

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 вересня 2022, 11:18
З-під завалів багатоповерхівки у Слов'янську дістали тіла трьох загиблих
руйнування багатоповерхівки в Слов'янську. фото з FB Ляха

З-під завалів житлового багатоповерхового будинку в Слов’янську на Донеччині, зруйнованого ворожим обстрілом 7 вересня, дістали тіла трьох загиблих.

Джерело: голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях у Facebook

Пряма мова: "З-під завалів будинку на вулиці Торській дістали тіла всіх трьох загиблих - двох чоловіків та жінку. Бережіть себе".

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Деталі: Водночас, за словами Ляха, ніч на 8 вересня у місті минула спокійно.

Що передувало: У ніч на 7 вересня місто Слов’янськ у Донецькій області зазнало чергового ворожого удару. Руйнувань зазнали школа, отоларингічна лікарня, будівля Станції юних техніків та багатоповерхівка.

На місці працювали поліцейські та рятувальники, які розчищають завали будинку.

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Повідомлялось, що під завалами знаходяться троє людей. О 14:00 на місці розбору завалу рятувальники виявили тіло чоловіка.

Теми: Донецька областьвійна
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