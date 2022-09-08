Морпіхи знищили взводний пункт росіян на Херсонщині
Четвер, 8 вересня 2022, 13:36
Українські мінометники морської піхоти знищили взводний опорний пункт ворога на Херсонщині.
Джерело: пресслужба 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського
Дослівно: "Нещодавно наші мінометники "денацифікували" взводний опорний пункт рашистів на Херсонщині.
Під вогнем 120мм калібру морських піхотинців російські окупанти "замєдлілі темп наступлєнія" та залишили свої позиції".
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