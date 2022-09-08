Морпіхи знищили взводний пункт росіян на Херсонщині

Українські мінометники морської піхоти знищили взводний опорний пункт ворога на Херсонщині.

Джерело: пресслужба 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського

Дослівно: "Нещодавно наші мінометники "денацифікували" взводний опорний пункт рашистів на Херсонщині.

Під вогнем 120мм калібру морських піхотинців російські окупанти "замєдлілі темп наступлєнія" та залишили свої позиції".