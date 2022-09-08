Зеленський нагородив Блінкена та Воллеса орденами Ярослава Мудрого

Президент Володимир Зеленський вручив держсекретарю США Ентоні Блінкену орден Ярослава Мудрого ІІ ступеня.

Про це повідомляє сайт Офісу президента, пише "Європейська правда".

Блінкена нагороджено "за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України".

8 вересня Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він повідомив про новий пакет військової допомоги Україні для протидії російському вторгненню на суму $675 млн.

Також орденом Ярослава Мудрого ІІ ступеня нагороджений міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, відповідний указ розміщений на сайті глави держави.

Воллес нагороджений "за вагомий особистий внесок у розвиток українсько-британського міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України".

Як відомо, Воллес зберіг посаду у новому уряді прем'єр-міністра Ліз Трасс.

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Нагадаємо, 24 серпня тодішній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час візиту до Києва отримав найвищу відзнаку України для іноземного громадянина – "Орден Свободи".