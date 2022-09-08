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Зеленський відреагував на смерть Єлизавети ІІ

Катерина ТищенкоЧетвер, 8 вересня 2022, 21:20
Зеленський відреагував на смерть Єлизавети ІІ
Єлизавета ІІ, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський від імені українського народу висловив співчуття королівській сім’ї, Великій Британії та країнам Співдружності у зв’язку зі смертю королеви Єлизавети II.

Джерело: Володимир Зеленський у Twitter

Дослівно: "З глибоким сумом дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II.

Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття королівській родині, всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв’язку з цією непоправною втратою. Наші думки й молитви з вами".

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Більше деталей: Свої співчуття також висловила дружина президента Олена Зеленська.

Що передувало: 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II.

Наступним монархом Великої Британії стане її старший син – 73-річний принц Чарльз. Його дружина, 75-річна Камілла, стане королевою-консортом (це означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу).

Теми: ЗеленськийВелика Британія
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