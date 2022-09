У Британії новий монарх – король Чарльз

Старший син покійної королеви Великої Британії – 73-річний Чарльз – став новим монархом і отримав титул короля.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Чарльз став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол.

Його дружина - 74-річна Камілла – отримає титул королеви-консорта. Це означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу.

Хоча Чарльз фактично стає королем, офіційно його мають проголосити таким на окремій церемонії, яка відбудеться пізніше. Її точний час поки не оголосили.

У своїй першій заяві як король Чарльз назвав смерть матері "моментом найбільшого суму для себе і всіх членів родини".

"Ми глибоко сумуємо через смерть улюбленого суверена й не менш улюбленої матері. Знаю, що її смерть буде глибоко відчутна по всій країні, територіям і Співдружності, а також незліченною кількістю людей по всьому світу", – зазначив він.

