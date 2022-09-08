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У Британії новий монарх – король Чарльз

"Європейська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 21:49
getty images

Старший син покійної королеви Великої Британії – 73-річний Чарльз – став новим монархом і отримав титул короля.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Чарльз став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол.

Його дружина - 74-річна Камілла – отримає титул королеви-консорта. Це означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу.

Хоча Чарльз фактично стає королем, офіційно його мають проголосити таким на окремій церемонії, яка відбудеться пізніше. Її точний час поки не оголосили.

У своїй першій заяві як король Чарльз назвав смерть матері "моментом найбільшого суму для себе і всіх членів родини".

"Ми глибоко сумуємо через смерть улюбленого суверена й не менш улюбленої матері. Знаю, що її смерть буде глибоко відчутна по всій країні, територіям і Співдружності, а також незліченною кількістю людей по всьому світу", – зазначив він.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II.

В останні місяці ЗМІ повідомляли про проблеми зі здоров’ям Єлизавети II, через які їй було важко пересуватися. У результаті вона не була присутня на низці заходів.

У Великій Британії, а також усіх країнах Співдружності Націй розпочався десятиденний траур у зв’язку зі смертю королеви Єлизавети ІІ.

Читайте також: Королева, яку пам’ятатимуть у Британії та в Україні: найважливіше про Єлизавету ІІ

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Теми: Велика Британія
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