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"Динамо" мінімально програло турецькому "Фенербахче" в матчі Ліги Європи

Катерина ТищенкоЧетвер, 8 вересня 2022, 22:58
Динамо мінімально програло турецькому Фенербахче в матчі Ліги Європи
фото зі сторінки Динамо Київ у Facebook

"Динамо" з мінімальної поразки від "Фенербахче" 1:2 на матчі у Стамбулі розпочало виступи в груповому раунді Ліги Європи.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Команда Мірчі Луческу автоматично потрапила до основної частини Ліги Європи, не пройшовши кваліфікацію Ліги чемпіонів. У раунді плей-оф кияни за сумою двох матчів поступилися "Бенфіці" з рахунком 0:5.

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За підсумками жеребкування суперниками "Динамо" в Лізі Європи стали французький "Ренн", кіпрський АЕК з Ларнаки та турецький "Фенербахче". З останнім українській стороні належало зустрічатися втретє та вчетверте у поточному сезоні після матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів (2:1 за сумою двох ігор).

У першому ж таймі відчутну ініціативу захопив "Фенербахче". Маючи перевагу в контролі над м'ячем, господарі завдали одразу шість ударів у площину воріт "Динамо". Один з них виявився влучним - Густаво Енріке відкрив рахунок зустрічі на 35-й хвилині.

У другій 45-хвилинці гра розпочиналася за відсутності гострих моментів з боку обох команд. Саме за такого сценарію команді Луческу вдалося відновити паритет, коли Віктор Циганков на 64-й хвилині замкнув простріл Віталія Буяльського та встановив рахунок 1:1.

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Зрештою, перемогу вирвали господарі. На третій компенсованій хвилині переможний гол забив придбаний у вересні з "Челсі" нападник Міші Батшуаї. Підсумок матчу – 2:1 на користь "Фенербахче".

До всього, "Динамо" у другому таймі втратило півзахисника Миколу Шапаренка. Після зіткнення із суперником футболіст збірної України був змушений покинути поле на ношах. У складі його змінив Володимир Шепелєв.

Свій перший матч у єврокубках в складі киян провів новачок команди Владислав Кабаєв. Ексгравець "Зорі" вийшов у старті й провів на полі всі 90 хвилин.

"Динамо" в усіх турнірах зазнало вже п'ятої поразки поспіль. Серія невдач для команди розпочалася 17 серпня з першої поразки від "Бенфіки" у відборі Ліги чемпіонів.

До матчу з "Фенербахче" кияни підходили після встановлення антирекорду в домашній першості. У стартових двох турах УПЛ команда Луческу сенсаційно зазнала двох поразок від "Зорі" та "Дніпра-1".

Теми: футбол
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