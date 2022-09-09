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Окупанти у Маріуполі відсвяткували "річницю звільнення Донецька від фашистів" – радник мера

Ірина БалачукП'ятниця, 9 вересня 2022, 11:42
Окупанти у Маріуполі відсвяткували річницю звільнення Донецька від фашистів – радник мера
ФОТО З TELEGRAM АНДРЮЩЕНКА

У Маріуполі російські загарбники відсвяткували річницю нібито "звільнення Донецька від фашистів" – відзначали з гімном СРСР, "піонерами" і "ветеранами".

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "У Маріуполі мраZота відсвяткувала річницю звільнення Донецька (у них – чомусь Донбасу) від нацистів. Все по класиці. Неопіонерія путінюгенту. Гауляйтери. Військові окупанти радянського союзу та сучасності". 

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Фото з Telegram АндрющенкА 

Деталі: Радник мера назвав святкування окупантів "необільшовицьким фашизмом Росії у максимальній точці пропагандистського маразму".

Він додав, що загарбники з "пафосом і танцями" відкрили Савур-Могилу.  

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Фото з Telegram АндрющенкА

"Переможці. До того вони перемогли водопостачання, електропостачання та газопостачання всієї Донецької області. Тепер, на фоні похолодання, добивають до "перемоги" теплопостачання", – підсумував Андрющенко. 

 
Фото з Telegram АндрющенкА

Теми: МаріупольокупаціяРосія
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