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ЗМІ: проєкт резолюції ради МАГАТЕ закликає Росію залишити Запорізьку АЕС

"Європейська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 15:20
ЗМІ: проєкт резолюції ради МАГАТЕ закликає Росію залишити Запорізьку АЕС
Прапор МАГАТЕ. Фото iaea.org

Проєкт резолюції МАГАТЕ, підготовлений за результатами поїздки місії на Запорізьку АЕС, закликає Росію припинити всі дії на ядерних об'єктах України.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За даними агентства, проєкт підготували Польща та Канада напередодні засідання Ради керуючих, вищого директивного органу МАГАТЕ, яке відбудеться наступного тижня.

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Проєкт, що розповсюджується серед 35 країн, що входять до Ради керуючих, є продовженням резолюції, прийнятої на екстреному засіданні ради в березні, проти якої виступили тільки Росія та Китай.

Як і в березні, дипломати заявили, що мета полягала в тому, щоб показати, що Росія перебуває в дипломатичній ізоляції, і чинити на неї тиск, щоб вона припинила окупацію Запорізької атомної електростанції, де, на думку МАГАТЕ, окупація та обстріл під час війни створюють ризик катастрофічних наслідків ядерної аварії.

Проєкт "засуджує постійні насильницькі дії Російської Федерації проти ядерних об'єктів в Україні, включаючи присутність російських військ і персоналу Росатому на Запорізькій атомній електростанції, що триває".

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За словами дипломатів, проєкт тексту, підготовлений від імені України, яка не є членом Ради керуючих, ще має бути офіційно представлений на щоквартальному засіданні ради наступного тижня. Потім його обговорять та проголосують.

Декілька дипломатів заявили, що оскільки формулювання схоже на березневу резолюцію, в якій "засуджується" окупація Росією України, вона, швидше за все, буде легко прийнята, і вони очікують незначних змін у її формулюванні.

У тексті міститься заклик до Росії "негайно припинити всі дії проти Запорізької АЕС та будь-яких інших ядерних об'єктів в Україні та на них, щоб компетентні органи відновили повний контроль над усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України".

Нагадаємо, МАГАТЕ у своєму звіті підтвердила, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях Запорізької АЕС, зокрема кілька військових ваговозів на першому поверсі турбінних залів у енергоблоках 1 і 2".

Теми: МАГАТЕРосіяЗАЕС
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