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Вироблені в Естонії безпілотні гусеничні бронемашини прибули до України

"Європейська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 15:57
Вироблені в Естонії безпілотні гусеничні бронемашини прибули до України
скриншот

Вироблені естонським оборонним підприємством Milrem Robotics безпілотні гусеничні бронетранспортери THeMIS прибули до України.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

На фото видно, як військовослужбовці українського медичного батальйону проводять випробування THeMIS. Випробування відбуваються на полігоні поблизу Києва.

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Українці назвали машину, що є гусеничною гібридною модульною піхотною системою, "Журавель".

Milrem просуває THeMIS як пристрій, що допомагає скоротити кількість людей на передовій. Його можна використовувати як транспортну, і як бойову машину — відвозити поранених, підвозити боєприпаси.

 

11 країн прийняли на озброєння зброю THeMIS, у тому числі США, Великобританії та Німеччини.

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TheMIS розвиває швидкість до 20 кілометрів на годину і може нести на собі 750 кілограмів. Відомо, що ціна гусеничної машини – від 300 000 євро.

Повідомляється, що у серпні експрезидент України Петро Порошенко відвідав Естонію та підписав контракт із Milrem на купівлю гусеничної техніки. 

Теми: ЕстоніязброявійнаУкраїна
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