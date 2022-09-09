Бійці ССО знищили ворожий БТР на окупованій території

Бійці Сил спеціальних операцій знищили БТР-80 та особовий склад окупантів у ворожому тилу на південному напрямку.

Джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ в Telegram

Дослівно: "Робота у ворожому тилу триває! На південному напрямку, під час проведення спеціальної розвідки на тимчасово окупованій території, бойова група ССО України натрапила на ворожу позицію.

Виявлені там російський БТР та особовий склад окупантів знищили миттєво за лічені хвилини.

Після цього оператори підрозділу ССО України вирушили далі, продовжуючи виконувати своє основне завдання".

Деталі: У повідомленні не вказується дата і точне місце операції.

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