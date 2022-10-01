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Повітряні сили відправили в небуття ще один російський вертоліт

Валентина РоманенкоСубота, 1 жовтня 2022, 00:02
ілюстративне фото Повітряних сил

В небі над Херсонською областю протиповітряна оборона України знищила російський гелікоптер.

Джерело: служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"

Дослівно: "30 вересня близько 21.30 години в Бериславському районі Херсонщини силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито російський вертоліт Ка-52.

Щодня нищим окупантів, наближаємо Перемогу".

Деталі:  Водночас за даними Повітряного командування "Центр", чиї підрозділи виконують бойові завдання в оперативному підпорядкуванні ПвК "Південь", йдеться про вертоліт Мі-8.

Нагадаємо: 30 вересня, близько 20.00 години, у небі біля Одеси, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" був збитий над морем російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, ймовірно"Орлан-10".

Теми: Херсонська областьвійнаПовітряні сили ЗСУ
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