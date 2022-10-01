Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни втратили ще понад пів тисячі вояк і вертоліт

Роман ПетренкоСубота, 1 жовтня 2022, 09:39
ілюстративне фото пс зсу

Російські окупанти втратили 530 вояк та 16 танків за добу.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 59610 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2354 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4949 (+17) од,
  • артилерійських систем – 1397 (+6) од,
  • РСЗВ – 336 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 176 (+0) од,
  • літаків – 264 (+0) од,
  • гелікоптерів – 226 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1009 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 246 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3786 (+18) од,
  • спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

МЗС пропонує державам-партнерам варіанти відповідей на російські спроби анексії

Черговий "жест доброї волі": окупанти заявили про відхід з Лимана

оновлено, фото, відеоОбстріл автоколони на Харківщині: 24 загиблих, серед них вагітна і 13 дітей

Поблизу Лимана звільнили 5 населених пунктів – Східне угруповання військ

Зеленський скасував осінній призов і відтермінував демобілізацію

ISW: ЗСУ відвоюють Лиман за наступні 72 години

Усі новини...
Росія
"Ми оточені, дзвоню попрощатися": окупант з "котла" скаржиться дружині – перехоплення
В "лиманському котлі" близько 5 тисяч окупантів – Гайдай
Росіяни викрали гендиректора ЗАЕС
Останні новини
21:50
Зеленський: Там, де Росія проводила "референдум", тепер український прапор
21:22
В Іспанії на фестивалі науки 18 людей постраждали від вибуху під час експерименту
20:58
фотоОбстріл будинку в Миколаєві: під завалами знайшли тіло жінки
20:53
ЮНЕСКО вимагає зупинити анексію України
20:47
відео, доповненоУ Севастополі пожежа на аеродромі "Бельбек", окупанти заявили про загоряння літака
20:23
Єрмак: Якщо світ жорстко не відповість на ядерний шантаж РФ, далі будуть ядерні війни
20:03
Деякі звільнені полонені отримали по 100 тисяч гривень – Мінінтеграції
19:51
МЗС пропонує державам-партнерам варіанти відповідей на російські спроби анексії
19:41
Після Лимана почнеться деокупація Луганщини – Гайдай
19:30
Кулеба: держави-скептики мають переглянути позицію про членство України в НАТО
Усі новини...