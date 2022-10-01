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Земан засудив крадіжку Росією територій України

"Європейська правда"Субота, 1 жовтня 2022, 12:55

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що засуджує крадіжку Російською Федерацією українських територій.

Про це заявив речник чеського президента у заяві, оприлюдненій 30 вересня, повідомляє "Європейська правда".

"Президент республіки Мілош Земан засуджує російську агресію проти України, засуджує крадіжку Росією української території та разом з іншими верховними представниками держави заявляє, що анексія української території ніколи не має бути і не буде визнана. Росія скоїла злочин проти миру", - йдеться у заяві речника Земана Іржі Овчачека.

Земан, якого до війни вважали одним із найбільших друзів Кремля в ЄС, у серпні стверджував що Росія нічого не отримала і втратила практично все, напавши на Україну.

Земан також підтримав подальше постачання зброї в Україну та участь навчання українських солдатів.

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