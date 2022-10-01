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Путін дав "Героя" ліквідованому заступнику Сальдо

Роман ПетренкоСубота, 1 жовтня 2022, 13:24
Путін дав Героя ліквідованому заступнику Сальдо
будинок, в якому ліквідований катериничев, фото з росзмі

Президент РФ Володимир Путін своїм указом надав звання Героя Російської Федерації полковнику Олексію Катериничеву.

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на указ

Дослівно: "За мужність і героїзм, виявлені під час виконання службового обов'язку, надати звання Героя Російської Федерації полковнику Катериничеву Олексію Вікторовичу (посмертно)".

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Передісторія: 30 вересня стало відомо, що в кімнату будинку, де мешкав заступник гауляйтера Херсонщини та ексспівробітник ФСБ, у ніч на п'ятницю прилетіли дві ракети - колаборант загинув, не пропрацювавши на своїй "посаді" і двох місяців.

Теми: РосіяпропагандаПутінХерсонська область
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