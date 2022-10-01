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Росію не переобрали до керуючого органу Міжнародної організації цивільної авіації

"Європейська правда"Субота, 1 жовтня 2022, 17:49

Росію в суботу не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації, авіаційного агентства ООН (ICAO), - не вистачило голосів.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Росія під час зборів організації в Монреалі не отримала достатньої кількості голосів, щоб залишитися в керуючій раді ICAO.

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Це рішення відображає прагнення західних країн домогтися відповідальності для Росії за її дії в Україні.

Керуюча рада ICAO складається з 36 країн.

Росія закрила свій повітряний простір для авіакомпаній з 36 країн, включаючи 27 членів Європейського Союзу, у відповідь на дзеркальний крок європейських країн.

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Єврокомісарка з питань з транспорту Адіна Велян раніше запропонувала, щоб Росія не продовжувала працювати в раді ICAO. 

Захід каже, що Росія незаконно конфіскувала сотні іноземних літаків, Москва це заперечує.

Теми: Росіяавіа
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