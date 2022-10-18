Канада розширила санкції проти російських пропагандистів

Канада запровадила нові санкції за дезінформацію про війну в Україні проти російських пропагандистів.

Джерело: міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Війна російського режиму залежить від брехні та омани. Він затикає роти та ув’язнює власних громадян, які наважуються говорити правду.

На тлі зростання кількості порушень Росією права людини Канада вживає заходи для протидії пропаганді, яка намагається їх виправдати. Брехня для нас очевидна. Канада підтримує Україну".

Деталі: У відомстві Жолі уточнили, що обмежувальні заходи торкнуться однієї юридичної та 34 російських осіб, "причетних до поширення російської дезінформації та пропаганди".

Під канадські санкції потрапив телеканал Міноборони Росії "звєзда", актори Сергій Бзруков і Володимир Машков, телеведуча Тіна Канделакі та ряд інших відомих діячів.

"Ці особи допомагають російському режиму підривати принципи державного суверенітету та відповідальні за поширення брехливої інформації, що служить меті невиправданої війни російського режиму в Україні", – наголосили у канадському МЗС.

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Майно усіх підсанкційних осіб на території Канада заморожується, а їм самим забороняється в’їзд до країни.