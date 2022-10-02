Кулеба детально розповів Столтенбергу про заявку України на членство в НАТО
Глава українського МЗС Дмитро Кулеба детально поінформував генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про заявку України на членство в Альянсі.
Джерело: Кулеба у Twitter
Пряма мова: "Продовжуючи діалог Володимира Зеленського я мав розмову з Єнсом Столтенбергом, щоб детально поінформувати його про заявку України на членство в Альянсі.
Ми домовилися підтримувати контакт з цього питання та обговорили подальші практичні кроки НАТО на підтримку України у протидії російській агресії".
Що було раніше: За словами Кулеби, Україна розраховує на позитивну зміну позиції членів НАТО, які раніше скептично ставилися до її вступу в Альянс, адже "ситуація докорінно змінилась".
Білий дім вважає, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі має вирішуватися в "інший час", а наразі більш актуальним є надання їй підтримки для боротьби з російською агресією.
Генсек НАТО заявив, що Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога.
Водночас підтримку членству України в Альянсі вже висловили держави Балтії, а також Канада.
Передісторія:
- 30 вересня президент Володимир Зеленський оголосив про подачу Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.
- Зеленський зазначив, що пришвидшений порядок можливий, бо цього року Фінляндія і Швеція почали приєднання до Альянсу без плану дій щодо членства.
- Цей крок Україна зробила після проголошення нової анексії президентом Росії Володимиром Путіним, який теж на камери підписав "договори про приєднання" окупованих територій із власними ставлениками на сході й півдні України: у Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.