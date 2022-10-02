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Кулеба детально розповів Столтенбергу про заявку України на членство в НАТО

Альона Мазуренко Неділя, 2 жовтня 2022, 00:48
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба детально поінформував генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про заявку України на членство в Альянсі.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Продовжуючи діалог Володимира Зеленського я мав розмову з Єнсом Столтенбергом, щоб детально поінформувати його про заявку України на членство в Альянсі.

Ми домовилися підтримувати контакт з цього питання та обговорили подальші практичні кроки НАТО на підтримку України у протидії російській агресії".

Що було раніше: За словами Кулеби, Україна розраховує на позитивну зміну позиції членів НАТО, які раніше скептично ставилися до її вступу в Альянс, адже "ситуація докорінно змінилась".

Білий дім вважає, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі має вирішуватися в "інший час", а наразі більш актуальним є надання їй підтримки для боротьби з російською агресією.

Генсек НАТО заявив, що Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога.

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Водночас підтримку членству України в Альянсі вже висловили держави Балтії, а також Канада.

Передісторія:

  • 30 вересня президент Володимир Зеленський оголосив про подачу Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.
  • Зеленський зазначив, що пришвидшений порядок можливий, бо цього року Фінляндія і Швеція почали приєднання до Альянсу без плану дій щодо членства. 
  • Цей крок Україна зробила після проголошення нової анексії президентом Росії Володимиром Путіним, який теж на камери підписав "договори про приєднання" окупованих територій із власними ставлениками на сході й півдні України: у Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях. 

Теми: НАТОКулеба ДмитроУкраїна
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