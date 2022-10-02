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Невідомі намагалися шпигувати за тренуванням українських військових у Німеччині

"Європейська правда"Неділя, 2 жовтня 2022, 14:23

Невідомі особи, ймовірно, намагалися шпигувати за тренувальним полігоном Бундесверу "Вільдфлекен" за допомогою безпілотників в ніч з 30 вересня на 1 жовтня, де українські військові навчаються на бронеавтомобілях Dingo.

Як повідомляє "Європейська правда", це виданню Business Insider підтвердило федеральне міністерство оборони Німеччини.

Відомство підтвердило, що після виявлення безпілотників у безпосередній близькості від військового полігону на кордоні між Баварією і Гессен була проведена поліцейська операція, розслідування триває.

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Від джерел у сфері безпеки Business Insider дізнався, що безпілотників біля тренувального полігону було не менше десяти. Водночас стверджується, що "жодної небезпеки для громадськості в будь-який час не було".

Хто стоїть за ймовірним стеженням за українськими військовими, в міністерстві не повідомили, але неофіційно підозрюють, що це може бути Росія.

Нагадаємо, що це не перший подібний випадок. Наприкінці серпня стало відомо, що російські спецслужби створили агентурну мережу в європейських країнах, зокрема Німеччині, де збирали інформацію про озброєння, яке готується для постачання Україні, й тренування українських військових.

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Після того як Сполучені Штати та Німеччина навесні оголосили, що українські солдати навчатимуться на західній зброї, як-от Panzerhaubitze 2000, німецька влада помітила підозрілі автомобілі перед військовими об’єктами в Графенвері та Ідар-Оберштайні.

Про передачу Україні бронеавтомобілів Dingo стало відомо у вересні - за кілька тижнів після того, як уряд Німеччини відмовився їх постачати. Транспортна машина загального захисту Dingo - це броньована аеромобільна і озброєна колісна машина для патрулювання та розвідки.

Теми: Німеччинавійнаармія
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