США готові допомагати економіці України на $1,5 млрд щомісяця, очікують того ж від ЄС – ЗМІ

Сполучені Штати висловили готовність підтримувати фінансову систему щомісячною допомогою в розмірі 1,5 мільярда доларів, поки триває повномасштабна війна проти Росії, і підштовхують своїх європейських союзників до виділення аналогічних сум.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на обізнані джерела повідомила агенція Bloomberg.

За словами співрозмовників видання, адміністрація президента США Джо Байдена провела переговори з посадовцями ЄС, зокрема в останні дні, де наполягала на тому, щоб Європа зробила більше. Раніше і союзники блоку, й деякі європейські дипломати критикували його через вкрай повільні темпи ухвалення рішень щодо підтримки Києва.

Нинішні дискусії між США та ЄС стосуються створення більш регулярного механізму для підтримання економіки України з огляду на те, що війна входить у затяжну фазу. Американська сторона вказувала, що в Конгресі в подальшому зростатимуть вимоги більш рівномірного розподілу підтримки Києва серед союзників.

Очікується, що лідери ЄС обговорять фінансові вимоги України на неформальному саміті в Празі, що відбудеться наприкінці наступного тижня. Дипломатам, які відповідають за підготовку до зустрічі, повідомили, що очікувані обсяги фінансування з боку європейських країн становитимуть 1,5 мільярда доларів щомісяця – як і у випадку США.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, Україні потрібно близько п’яти мільярдів доларів щомісяця для надання базових послуг населенню та підтримки економіки.

Нагадаємо, 20 вересня Європейський Союз ухвалив фінальне рішення щодо швидкого виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки в умовах війни. Гроші надаються у формі довгострокових позик на дуже пільгових умовах. Крім того, рішення передбачає кошти для бюджету ЄС для покриття ризику збитків за цими додатковими кредитами, як і вже виплаченим траншем 1 млрд євро.

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Це друга частина з пакета макрофінансової допомоги ЄС для України обсягом 9 млрд євро, який Єврокомісія анонсувала у квітні і погодила Єврорада на червневому саміті. Перший мільярд з цієї суми Україна отримала двома траншами 1-2 серпня.

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