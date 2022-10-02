Нацгвардійці захопили під Лиманом танк окупантів

Бійці Нацгвардії захопили під Лиманом Донецької області російський танк Т-72Б3.

Джерело: Національна гвардія України

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Дослівно: "Бригада швидкого реагування Національної гвардії України захопила новий трофей під Лиманом – російський танк Т-72Б3.

Це найпоширеніша із сучасних модифікацій старих танків рашистів. Ще раз дякуємо міністерству нападу Росії за подарунок".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський вдень 2 жовтня повідомив про повну зачистку Лимана Донецької області від російських окупантів.

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