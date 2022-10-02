Нацгвардійці захопили під Лиманом танк окупантів
Неділя, 2 жовтня 2022, 16:21
Бійці Нацгвардії захопили під Лиманом Донецької області російський танк Т-72Б3.
Джерело: Національна гвардія України
Дослівно: "Бригада швидкого реагування Національної гвардії України захопила новий трофей під Лиманом – російський танк Т-72Б3.
Реклама:
Це найпоширеніша із сучасних модифікацій старих танків рашистів. Ще раз дякуємо міністерству нападу Росії за подарунок".
Що передувало: Президент Володимир Зеленський вдень 2 жовтня повідомив про повну зачистку Лимана Донецької області від російських окупантів.
Слухайте також:
ВІДЕО ДНЯ
Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти