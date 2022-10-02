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Нацгвардійці захопили під Лиманом танк окупантів

Катерина ТищенкоНеділя, 2 жовтня 2022, 16:21
трофейний танк, фото Нацгвардії

Бійці Нацгвардії захопили під Лиманом Донецької області російський танк Т-72Б3.

Джерело: Національна гвардія України

 
усі фото Нацгвардії

Дослівно: "Бригада швидкого реагування Національної гвардії України захопила новий трофей під Лиманом – російський танк Т-72Б3.

Це найпоширеніша із сучасних модифікацій старих танків рашистів. Ще раз дякуємо міністерству нападу Росії за подарунок".

 

Що передувало: Президент Володимир Зеленський вдень 2 жовтня повідомив про повну зачистку Лимана Донецької області від російських окупантів.

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Теми: ЛиманвійнаНацгвардія
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