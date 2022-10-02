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"Динамо" повертається до топ-10 УПЛ: обіграло "Минай"

Катерина ТищенкоНеділя, 2 жовтня 2022, 16:33
фото ФК "Динамо"

Київський клуб "Динамо" здобув другу поспіль перемогу в чоловічому чемпіонаті України з футболу, обігравши "Минай" з рахунком 1:0.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Після двох поразок на старті УПЛ проти "Дніпра-1" і "Зорі" кияни обіграли "Львів", а в четвертому матчі зустрілися з "Минаєм".

Виїзний поєдинок проти "Миная" став першим для "Динамо" після поразки від "АЕК Ларнака" в Лізі Європи.

Команди провели безгольовий перший тайм. Рахунок у матчі було відкрито на 51-ій хвилині. "Динамо" вийшло вперед завдяки голу Віктора Циганкова.

У підсумку гол Циганкова залишився єдиним у матчі та приніс підопічним Мірчі Луческу другу перемогу в чемпіонаті України.

Це третій гол Циганкова за "Динамо" в цьому сезоні та перший – саме в чемпіонаті України.

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Також у матчі дебютували новачки "Динамо": ямаєць Кахім Парріс та нідерландець Джастін Лонвейк.

Завдяки перемозі "Динамо" повернулося до топ-10 турнірної таблиці УПЛ. Наразі кияни посідають дев'яте місце з шістьма очками після чотирьох поєдинків. "Минай" – 11-ий (4 очки). Лідирує наразі донецький "Шахтар" – 13 очок за підсумком п'яти матчів.

Теми: футболспорт
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