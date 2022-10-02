У Росії заявили про можливість відновлення "Північного потоку"

Віцепрем'єр Росії Олександр Новак заявив, що технічно можливо відновити зруйновану морську інфраструктуру газопроводів "Північний потік".

Про це повідомляє РІА Новості, пише "Європейська правда".

"Безумовно, є технічні можливості відновлювати інфраструктуру, це вимагає часу і відповідних коштів. Я впевнений, що будуть знайдені відповідні можливості", - сказав Новак.

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Він також заявив, що у виведенні з ладу ниток газопроводу "Північний потік" зацікавлені країни, які "займали негативну позицію щодо цього проєкту". При цьому він назвав США, Польщу та Україну.

Як відомо, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" на початку тижня сталися витоки газу. Припускають, що це могло трапитись через підрив трубопроводів.

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. Данія і Швеція також припускають, що може йтися про диверсію.

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Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії, що стало першою подібною заявою американської сторони.

Водночас РФ почала розслідувати інциденти як "акт міжнародного тероризму". А Путін звинуватив Сполучені Штати в організації вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

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