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У Росії заявили про можливість відновлення "Північного потоку"

"Європейська правда"Неділя, 2 жовтня 2022, 16:42
ПІВНІЧНИЙ ПОТІК, ФОТО GETTY IMAGES

Віцепрем'єр Росії Олександр Новак заявив, що технічно можливо відновити зруйновану морську інфраструктуру газопроводів "Північний потік".

Про це повідомляє РІА Новості, пише "Європейська правда".

"Безумовно, є технічні можливості відновлювати інфраструктуру, це вимагає часу і відповідних коштів. Я впевнений, що будуть знайдені відповідні можливості", - сказав Новак.

Він також заявив, що у виведенні з ладу ниток газопроводу "Північний потік" зацікавлені країни, які "займали негативну позицію щодо цього проєкту". При цьому він назвав США, Польщу та Україну.

Як відомо, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" на початку тижня сталися витоки газу. Припускають, що це могло трапитись через підрив трубопроводів.

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дійДанія і Швеція також припускають, що може йтися про диверсію.

Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії, що стало першою подібною заявою американської сторони.

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Водночас РФ почала розслідувати інциденти як "акт міжнародного тероризму". А Путін звинуватив Сполучені Штати в організації вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Читайте також: Росія грає ва-банк: які наслідки матимуть вибухи на "Північних потоках".

Теми: РосіяПівнічний потік-2газ
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