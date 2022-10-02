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Макрон пообіцяв Зеленському допомогти Україні відновити повний суверенітет

"Європейська правда"Неділя, 2 жовтня 2022, 18:50
Макрон пообіцяв Зеленському допомогти Україні відновити повний суверенітет
Емманюель Макрон, фото Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським пообіцяв допомогти Україні відновити її повний суверенітет.

Про це йдеться в заяві Єлисейського палацу, пише "Європейська правда".

"Президент Республіки підтвердив своє рішуче засудження незаконної анексії Росією чотирьох українських областей. Він підтвердив рішучість Франції допомогти Україні відновити її повний суверенітет і територіальну цілісність, а також працювати зі своїми європейськими партнерами над новими санкціями", - йдеться в повідомленні.

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Макрон також обговорив із Зеленським ситуацію в Запоріжжі та засудив затримання російськими військами директора атомної станції.

"Президенти двох країн наголосили на нагальній потребі якнайшвидше дозволити ротацію українського персоналу, що забезпечує роботу і безпеку АЕС. Президент Республіки також підтвердив свою прихильність українському суверенітету над станцією і прагнення домагатися виведення російських військ з її території", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що 3 жовтня Макрон приїде до Берліна для робочої зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцем – сторони планують обговорити нещодавні вибухи на російських трубопроводах в Балтійському морі та нові санкції проти Росії, які Європейська комісія запропонувала в середу.

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Теми: МакронЗеленськийвійна
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