Залужний обговорив із Марком Міллі забезпечення ЗСУ
Понеділок, 3 жовтня 2022, 03:13
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Джерело: Залужний у Facebook
Пряма мова: "Цього вечора (2 жовтня - ред.) провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили питання забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської збройної агресії.
Щиро вдячний всьому Американському народу та його лідерам за послідовну і непохитну підтримку України в ці важкі часи".
ВІДЕО ДНЯ