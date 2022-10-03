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Залужний обговорив із Марком Міллі забезпечення ЗСУ

Альона Мазуренко Понеділок, 3 жовтня 2022, 03:13
ЗАЛУЖНИЙ, ФОТО: FACEBOOK-СТОРІНКА ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова: "Цього вечора (2 жовтня - ред.) провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили питання забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської збройної агресії.

Щиро вдячний всьому Американському народу та його лідерам за послідовну і непохитну підтримку України в ці важкі часи".

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Теми: ЗалужнийЗбройні силиСША
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