Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ за добу знищили 11 російських безпілотників та понад 300 окупантів – Генштаб

"Українська правда"Понеділок, 3 жовтня 2022, 09:26
Збитий російський бомбардувальник Су-34, фото Генштаб

Збройні сили України за добу 2 жовтня знищили 11 російських безпілотників, три танки, по одному літаку та гелікоптеру, а також 320 окупантів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook 

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 60 430 (+320);
  • танків – 2 380 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 4 991 (+16) од;
  • артилерійських систем – 1 405 (+0) од; 
  • РСЗВ –338 (+1) од; 
  • засоби ППО – 176 (+0) од;
  • літаків – 265 (+1) од;
  • гелікоптерів – 228 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11); 
  • крилаті ракети – 246 (+0); 
  • кораблі /катери – 15 (+0) од; 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 811 (+15) од; 
  • спеціальна техніка – 131 (+0).

Дані уточнюються.

Що цьому передувало: Українські захисники 2 жовтня знищили на півдні 40 окупантів та збили ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаГенштаббезпілотники
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

У новому пакеті військової допомоги США будуть 4 HIMARS – ЗМІ

фото, оновленоПоліцейська загинула під час операції з затримання злочинця в Чернівцях

Маск згадав "помилку Хрущова" та запропонував Україні капітулювати

Росіяни відпустили гендиректора ЗАЕС – МАГАТЕ

фото, відеоЗСУ звільнили Борову на Харківщині

Суддю Верховного Суду з російським паспортом не звільнили під час таємного голосування – ЦПК

Усі новини...
війна
Тривають бої на Херсонщині, відбито атаки окупантів на Луганщині – звіти ОВА
Вцілілі у Лимані окупанти тікали до Щастя – голова Луганської ОВА
Глава Пентагону заявив, що українці змінили динаміку на полі бою
Останні новини
23:27
ЗМІ дізналися про виплати Радою депутатам-втікачам Ковальову і Козаку
22:38
Росія завдала екології України збитків у $35 мільярдів
22:30
Прем’єрка Франції: Наша мета – зробити ціну війни нестерпною для Росії
22:26
Кандидати на санкції: ДБР підготувало перелік російських компаній в Україні
22:23
Україна на шляху досягнення своїх стратегічних цілей у війні з Росією – Пентагон
22:20
Кулеба пояснив Маску, що не так із його пропозицією "миру"
22:17
У новому пакеті військової допомоги США будуть 4 HIMARS – ЗМІ
22:14
У Румунії обшуки в компанії, пов'язаній із "Газпромом", через підозри у шпигунстві
22:06
Зеленський присвоїв 5 захисникам Маріуполя та "Азовсталі" звання Героїв України
22:03
Зеленський відреагував на "російський Крим" Маска з гумором
Усі новини...