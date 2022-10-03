ЗСУ за добу знищили 11 російських безпілотників та понад 300 окупантів – Генштаб
Понеділок, 3 жовтня 2022, 09:26
Збройні сили України за добу 2 жовтня знищили 11 російських безпілотників, три танки, по одному літаку та гелікоптеру, а також 320 окупантів.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.10 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 60 430 (+320);
- танків – 2 380 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 4 991 (+16) од;
- артилерійських систем – 1 405 (+0) од;
- РСЗВ –338 (+1) од;
- засоби ППО – 176 (+0) од;
- літаків – 265 (+1) од;
- гелікоптерів – 228 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11);
- крилаті ракети – 246 (+0);
- кораблі /катери – 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 811 (+15) од;
- спеціальна техніка – 131 (+0).
Дані уточнюються.
Що цьому передувало: Українські захисники 2 жовтня знищили на півдні 40 окупантів та збили ворожий ударний гелікоптер Ка-52.