ЗСУ за добу знищили 11 російських безпілотників та понад 300 окупантів – Генштаб

Збройні сили України за добу 2 жовтня знищили 11 російських безпілотників, три танки, по одному літаку та гелікоптеру, а також 320 окупантів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.10 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 60 430 (+320);

танків – 2 380 (+3) од;

бойових броньованих машин – 4 991 (+16) од;

артилерійських систем – 1 405 (+0) од;

РСЗВ –338 (+1) од;

засоби ППО – 176 (+0) од;

літаків – 265 (+1) од;

гелікоптерів – 228 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11);

крилаті ракети – 246 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 811 (+15) од;

спеціальна техніка – 131 (+0).

Дані уточнюються.

Що цьому передувало: Українські захисники 2 жовтня знищили на півдні 40 окупантів та збили ворожий ударний гелікоптер Ка-52.