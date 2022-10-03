У Хабаровському краї "помилково" мобілізували вдвічі більше людей

У Хабаровському краї Росії "помилково" мобілізували вдвічі більше людей, ще на 300 людей "помилилися" в Якутії.

Джерело: ТАСС, РИА Новости

Деталі: За словами губернатора Хабаровського краю, в рамках "часткової" мобілізації у військомати прибуло кілька тисяч людей, з яких близько половини не відповідали критеріям для військової служби. Чиновник стверджує, що їх повернули додому.

Крім того, "помилково" призвали на війну близько 300 жителів Якутії. Російські ЗМІ повідомляють, що там лише за останні три дні за психологічною підтримкою звернулися 63 призовника.

Передісторія: