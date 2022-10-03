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У Хабаровському краї "помилково" мобілізували вдвічі більше людей

"Українська правда"Понеділок, 3 жовтня 2022, 10:52
Ілюстративне фото з Facebook Генштабу України

У Хабаровському краї Росії "помилково" мобілізували вдвічі більше людей, ще на 300 людей "помилилися" в Якутії. 

Джерело: ТАСС, РИА Новости

Деталі: За словами губернатора Хабаровського краю, в рамках "часткової" мобілізації у військомати прибуло кілька тисяч людей, з яких близько половини не відповідали критеріям для військової служби. Чиновник стверджує, що їх повернули додому.  

Крім того, "помилково" призвали на війну близько 300 жителів Якутії. Російські ЗМІ повідомляють, що там лише за останні три дні за психологічною підтримкою звернулися 63 призовника.

Передісторія: 

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію.
  • Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну мільйон людей.
  • 29 вересня в українському Генштабі повідомили, що в Росії від початку оголошення мобілізації уже призвали 100 тисяч осіб.

Теми: Росіямобілізація
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