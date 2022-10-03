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У Хабаровському краї "помилково" мобілізували вдвічі більше людей

"Українська правда"Понеділок, 3 жовтня 2022, 10:52
У Хабаровському краї помилково мобілізували вдвічі більше людей
Ілюстративне фото з Facebook Генштабу України

У Хабаровському краї Росії "помилково" мобілізували вдвічі більше людей, ще на 300 людей "помилилися" в Якутії. 

Джерело: ТАСС, РИА Новости

Деталі: За словами губернатора Хабаровського краю, в рамках "часткової" мобілізації у військомати прибуло кілька тисяч людей, з яких близько половини не відповідали критеріям для військової служби. Чиновник стверджує, що їх повернули додому.  

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Крім того, "помилково" призвали на війну близько 300 жителів Якутії. Російські ЗМІ повідомляють, що там лише за останні три дні за психологічною підтримкою звернулися 63 призовника.

Передісторія: 

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію.
  • Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну мільйон людей.
  • 29 вересня в українському Генштабі повідомили, що в Росії від початку оголошення мобілізації уже призвали 100 тисяч осіб.

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Теми: Росіямобілізація
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