У Хабаровському краї "помилково" мобілізували вдвічі більше людей

У Хабаровському краї Росії "помилково" мобілізували вдвічі більше людей, ще на 300 людей "помилилися" в Якутії.

Джерело: ТАСС, РИА Новости

Деталі: За словами губернатора Хабаровського краю, в рамках "часткової" мобілізації у військомати прибуло кілька тисяч людей, з яких близько половини не відповідали критеріям для військової служби. Чиновник стверджує, що їх повернули додому.

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Крім того, "помилково" призвали на війну близько 300 жителів Якутії. Російські ЗМІ повідомляють, що там лише за останні три дні за психологічною підтримкою звернулися 63 призовника.

Передісторія:

Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію.

Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну мільйон людей.

29 вересня в українському Генштабі повідомили, що в Росії від початку оголошення мобілізації уже призвали 100 тисяч осіб.