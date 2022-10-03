Прихильник "руского міра" зливав дані про обороноздатність Одещини

Правоохоронці викрили в Одесі прихильника "руского міра", який розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території міста та області.

Джерело: прокуратура Одещини, СБУ

Деталі: За даними слідства, протягом серпня-вересня 2022 року підозрюваний під час особистої переписки в одному з інтернет-месенджерів надсилав знайомому, який проживає на території Росії, дані про переміщення, рух та розташування військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України в Одесі та області.

Зокрема, він повідомляв про розташування на в'їзді в Одесу з боку Миколаєва військовослужбовців, їх укріплених позицій, фортифікаційних споруд, споруджених ними для охорони і оборони території Одещини від ворожої армії.

Під час затримання у чоловіка вилучили мобільний телефон, який використовувався в протиправній діяльності.

Повідомляється, що суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді арешту без альтернативи внесення застави.

За інкримінований злочин законом передбачено від 5 до 8 років позбавлення волі.