Прихильник "руского міра" зливав дані про обороноздатність Одещини
Правоохоронці викрили в Одесі прихильника "руского міра", який розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території міста та області.
Джерело: прокуратура Одещини, СБУ
Деталі: За даними слідства, протягом серпня-вересня 2022 року підозрюваний під час особистої переписки в одному з інтернет-месенджерів надсилав знайомому, який проживає на території Росії, дані про переміщення, рух та розташування військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України в Одесі та області.
Зокрема, він повідомляв про розташування на в'їзді в Одесу з боку Миколаєва військовослужбовців, їх укріплених позицій, фортифікаційних споруд, споруджених ними для охорони і оборони території Одещини від ворожої армії.
Під час затримання у чоловіка вилучили мобільний телефон, який використовувався в протиправній діяльності.
Повідомляється, що суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді арешту без альтернативи внесення застави.
За інкримінований злочин законом передбачено від 5 до 8 років позбавлення волі.