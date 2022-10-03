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Прихильник "руского міра" зливав дані про обороноздатність Одещини

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 жовтня 2022, 14:22
Прихильник руского міра зливав дані про обороноздатність Одещини
фото СБУ

Правоохоронці викрили в Одесі прихильника "руского міра", який розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території міста та області.

Джерело: прокуратура Одещини, СБУ

Деталі: За даними слідства, протягом серпня-вересня 2022 року підозрюваний під час особистої переписки в одному з інтернет-месенджерів надсилав знайомому, який проживає на території Росії, дані про переміщення, рух та розташування військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України в Одесі та області.

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Зокрема, він повідомляв про розташування на в'їзді в Одесу з боку Миколаєва військовослужбовців, їх укріплених позицій, фортифікаційних споруд, споруджених ними для охорони і оборони території Одещини від ворожої армії.

Під час затримання у чоловіка вилучили мобільний телефон, який використовувався в протиправній діяльності.

Повідомляється, що суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді арешту без альтернативи внесення застави.

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За інкримінований злочин законом передбачено від 5 до 8 років позбавлення волі.

Теми: ОдесаСБУвійнапрокуратура
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