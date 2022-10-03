ЄС викликав у Брюссель представника Росії через анексію українських територій

Європейський Союз у понеділок викликав до Брюсселя "головного дипломата" Росії в межах скоординованих із державами-членами зусиль із засудження незаконної анексії частини території України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі агенції AFP заявив речник Європейської комісії Петер Стано.

"Це крок, скоординований у межах усього ЄС", – зазначив Стано, не уточнивши подробиць виклику російського посла.

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Невідомо також, кого саме викликали до Брюсселя, оскільки постійний представник РФ при ЄС Владімір Чіжов у вересні пішов з посади після 17 років роботи.

Країни ЄС почали викликати російських дипломатів у п'ятницю після того, як президент Росії Владімір Путін оголосив про анексію чотирьох областей України, окупованих його військами після лютневого вторгнення.

Зокрема Бельгія викликала посла Росії у п'ятницю. У понеділок те ж саме зробили Італія, Австрія, Польща, Фінляндія, Німеччина тощо.

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Повіреного у справах РФ Сергєя Рябоконя викликала і Литва. Окрім протесту у зв’язку з анексією територій України, у Вільнюсі вирішили оголосити дипломата персоною нон грата, оскільки останні дії та заяви Рябоконя несумісні з його дипломатичним статусом.