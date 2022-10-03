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Прем’єрка Франції: Наша мета – зробити ціну війни нестерпною для Росії

"Європейська правда"Понеділок, 3 жовтня 2022, 22:30

Прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн під час дебатів у Національній асамблеї в понеділок захищала запровадження санкцій проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну прагненням збільшити ціну війни для Москви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

"Наша мета від самого початку була одна: зробити ціну війни нестерпною для Росії, завдати сильного удару по її економіці, не дати їй можливості фінансувати свій наступ", – наголосила глава уряду Франції у своєму зверненні до депутатів.

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"Саме Росія розв'язала цю війну. Саме Росія підштовхує нас до дій. Санкції триватимуть доти, доки Путін продовжуватиме розкручувати спіраль конфлікту і конфронтації", – додала вона.

За словами Елізабет Борн, відмова від санкцій проти Росії означала б "відмову від України", "відмову від наших цінностей" та "підпорядкування Росії".

"І ці санкції, всупереч тим, хто маскує своє захоплення російським імперіалізмом нібито патріотизмом, – вони працюють. Російська економіка значно скоротилася, падіння ВВП за цей рік склало 6%. Російська інфляція вибухнула. А Росія втратила доступ до високотехнологічних матеріалів", – наголосила прем’єрка Франції.

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Вона закликала французьких депутатів не вестися на російську пропаганду, яка стверджує, що Москва чудово почувається через високі ціни на енергоносії.

Раніше Елізабет Борн анонсувала проведення в Парижі конференції з відновлення України, а також фінансову допомогу з кінця листопада для французьких домогосподарств, які прихистили в себе біженців з України.

Теми: ФранціяУкраїнавійнаРосія
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