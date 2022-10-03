Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ дізналися про виплати Радою депутатам-втікачам Ковальову і Козаку

Станіслав ПогоріловПонеділок, 3 жовтня 2022, 23:27
скриншот

Депутати-втікачі Олексій Ковальов та Тарас Козак досі могли отримувати виплати від Верховної Ради, йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: За допомогою державного порталу "Єдата" журналісти дізналися, що з лютого Ковальову виплатили понад 200 тис. грн: 170 тис. грн в якості зарплати і коштів на виконання депутатських повноважень, 30 тис. грн в якості компенсації за проїзд територією України і ще майже 20 тис. грн. компенсації за оренду житла.

Козак також отримував виплати після початку повномасшабного вторгнення – нардепу-втікачу заплатили понад 40 тис. грн заробітної платні.

У відповідь на запит журналісти отримали від апарату ВРУ дві кардинально різні відповіді.

Так, в першій відповіді йшлося про те, що колишній слуга народу Ковальов отримував зарплатню, виплати за виконання депутатських повноважень, компенсації за проїзд та лікування до травня.

В другій відповіді вже йшлося про те, що останні нарахування і виплати Ковальову здійснювалися в лютому.

ВІДЕО ДНЯ

При цьому, в обох відповідях йшлося про те, що нардеп від нині забороненої ОПЗЖ Тарас Козак з лютого не отримував взагалі ніяких виплат. Телефоном у апараті ВРУ пояснили, що просто усунули неточності і достовірною є інформація з другої відповіді.

"Є підозра, що в парламенті намагалися приховати інформацію про те, що ці нардепи отримували гроші після початку повномасштабного вторгнення росіян", - йде мова у розслідуванні.

Теми: Верховна РадавійнаУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

У Кремлі зраділи твітам Маска

Жителям Луганщини треба евакуюватися через контрнаступ ЗСУ – Гайдай

Лукашенко розповів про участь Білорусі у війні в Україні: Іншої немає і не буде

Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість переговорів із Путіним 

Путін спрямував "ядерний потяг" до лінії фронту, ймовірні випробування зброї – ЗМІ

відеоУ райвідділі поліції на Харківщині виявили катівню росіян – Нацполіція

Усі новини...
Верховна Рада
Глава парламенту сподівається знайти спосіб забрати в Медведчука мандат
Нацгвардія на понад 50 млн купила квартири у компанії нардепа від ОПЗЖ – ЗМІ
У Херсоні вбили екснардепа Ради – росЗМІ
Останні новини
15:05
Росія вводить комендантську годину в окупованому Енергодарі
14:53
РНБО про активізацію "ядерних" новин: Інформаційний тероризм від Росії
14:51
відео На Херсонщині звільнили низку населених пунктів: захисники публікують відео
14:44
Зростання цін виробників у єврозоні досягло рекорду за весь час
14:41
60% поляків вважають, що з РФ треба боротись і не йти їй на жодні поступки
14:28
У Києві безкоштовно стерилізуватимуть хатніх улюбленців
14:12
В Україні засіяли озимими культурами чверть запланованих площ
14:08
Команда Навального вирішила відродити мережу регіональних штабів: ослабнув режим Путіна
13:56
У Кремлі зраділи твітам Маска
13:34
Жителям Луганщини треба евакуюватися через контрнаступ ЗСУ – Гайдай
Усі новини...