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ЗМІ дізналися про виплати Радою депутатам-втікачам Ковальову і Козаку

Станіслав ПогоріловПонеділок, 3 жовтня 2022, 23:27
ЗМІ дізналися про виплати Радою депутатам-втікачам Ковальову і Козаку
скриншот

Депутати-втікачі Олексій Ковальов та Тарас Козак досі могли отримувати виплати від Верховної Ради, йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: За допомогою державного порталу "Єдата" журналісти дізналися, що з лютого Ковальову виплатили понад 200 тис. грн: 170 тис. грн в якості зарплати і коштів на виконання депутатських повноважень, 30 тис. грн в якості компенсації за проїзд територією України і ще майже 20 тис. грн. компенсації за оренду житла.

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Козак також отримував виплати після початку повномасшабного вторгнення – нардепу-втікачу заплатили понад 40 тис. грн заробітної платні.

У відповідь на запит журналісти отримали від апарату ВРУ дві кардинально різні відповіді.

Так, в першій відповіді йшлося про те, що колишній слуга народу Ковальов отримував зарплатню, виплати за виконання депутатських повноважень, компенсації за проїзд та лікування до травня.

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В другій відповіді вже йшлося про те, що останні нарахування і виплати Ковальову здійснювалися в лютому.

При цьому, в обох відповідях йшлося про те, що нардеп від нині забороненої ОПЗЖ Тарас Козак з лютого не отримував взагалі ніяких виплат. Телефоном у апараті ВРУ пояснили, що просто усунули неточності і достовірною є інформація з другої відповіді.

"Є підозра, що в парламенті намагалися приховати інформацію про те, що ці нардепи отримували гроші після початку повномасштабного вторгнення росіян", - йде мова у розслідуванні.

Теми: Верховна РадавійнаУкраїна
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