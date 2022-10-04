Втрати Росії у війні: ще 370 солдатів, 44 танки, 27 ББМ, літак і ППО
Вівторок, 4 жовтня 2022, 08:53
Генштаб ЗСУ заявляє, що Росія за останню добу втратила у війні проти України близько 370 військовослужбовців, 1 літак, 1 систему протиповітряної оборони, 2 реактивних системи залпового вогню, 44 танки й 27 бойових броньованих машин.
Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
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Загальні бойові втрати РФ із 24.02 до 04.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 60 800 (+370) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 2 424 (+44) од;
- бойових броньованих машин ‒ 5 018 (+27) од;
- артилерійських систем – 1 407 (+2) од;
- РСЗВ – 340 (+2) од;
- засоби ППО ‒ 177 (+1) од;
- літаків – 266 (+1) од;
- гелікоптерів – 228 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 (+2);
- крилаті ракети ‒ 246 (+0);
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 823 (+12) од;
- спеціальна техніка ‒ 131 (+0).
Дані уточнюються.
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