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Втрати Росії у війні: ще 370 солдатів, 44 танки, 27 ББМ, літак і ППО

Олена РощінаВівторок, 4 жовтня 2022, 08:53

Генштаб ЗСУ заявляє, що Росія за останню добу втратила у війні проти України близько 370 військовослужбовців, 1 літак, 1 систему протиповітряної оборони, 2 реактивних системи залпового вогню, 44 танки й 27 бойових броньованих машин. 

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. 

Загальні бойові втрати РФ із 24.02 до 04.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 60 800 (+370) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2 424 (+44) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 5 018 (+27) од;
  • артилерійських систем – 1 407 (+2) од;
  • РСЗВ – 340 (+2) од;
  • засоби ППО  ‒ 177 (+1) од;
  • літаків – 266 (+1) од;
  • гелікоптерів – 228 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 (+2);
  • крилаті ракети ‒ 246 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 823 (+12) од;
  • спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

Дані уточнюються.

 

Теми: війнаРосіяУкраїнаГенштаб
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