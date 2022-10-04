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Глава МЗС Німеччини у Варшаві відхилила вимоги Польщі про репарації

"Європейська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 15:38

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відкинула вимогу Польщі про виплату мільярдних репарацій за шкоду, завдану під час Другої світової війни.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

Бербок на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау у Варшаві заявила, що питання про репарації "закрите" для Німеччини.

Тим самим вона підтвердила офіційну позицію Німеччини, що діяла впродовж багатьох років, яка полягала у відсутності правових підстав для вимог репарацій з боку Польщі.

3 жовтня МЗС Польщі надіслало дипломатичну ноту до Берліна з вимогою відшкодувати збитки, завдані під час Другої світової війни. 

У документі сказано, що сторони повинні вжити заходів для "постійного врегулювання наслідків агресії та німецької окупації в 1939-1945 роках".

Нагадаємо, 1 вересня у Польщі була представлена ​​доповідь про репарації за військові втрати, яких країна зазнала внаслідок німецької агресії у Другій світовій війні.

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Польща оцінює свої втрати у 6,2 трлн злотих ($1,32 трлн) і збирається в майбутньому вимагати цю суму у Німеччини.

Глава правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що "боротьба за репарації триватиме довго, але ми будемо її проводити з усією послідовністю в глобальному масштабі".

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