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СБУ встановила ще 12 силовиків-перевертнів, які займаються репресіями на окупованих територіях

Валентина РоманенкоВівторок, 4 жовтня 2022, 15:41
СБУ встановила ще 12 силовиків-перевертнів, які займаються репресіями на окупованих територіях
СБУ

Служба безпеки України зібрала докази добровільної співпраці з ворогом ще 12 колаборатів, які вступили до так званої "правоохоронної системи" РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Вони займаються репресіями щодо проукраїнського населення регіонів та фабрикують проти людей фейкові "кримінальні провадження" із придуманими "доказами".

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Серед них ˗ так званий "заступник начальника військової комендатури смт Лазурне Херсонської області" з позивним "Грек".

За даними слідства, він проходив службу в органах МВС України в Маріуполі, а після початку бойових дій у 2014 році втік до тимчасово окупованого Криму та працевлаштувався у Севастополі до росгвардії.

Із початком широкомасштабного вторгнення рф зрадник повернувся на материкову територію, щоб "посилити силовий блок" окупаційного режиму.

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В ході оперативно-слідчих дій СБУ встановила факти викрадення, катування та вербування зловмисником громадян України для схиляння їх до співпраці з окупаційним режимом.

Наразі "Греку" повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану та порушення законів та звичаїв війни.

Деталі: За даними спецслужби, ще один мешканець Херсонщини після окупації Нової Каховки погодився обійняти посаду "начальника ізолятора тимчасового тримання" у складі створеного спецслужбами РФ "Новокаховського відділення міліції".

У новому статусі колаборант разом з представниками окупаційної влади виїжджає за адресами мешкання проукраїнських громадян, викрадає їх та доставляє до "ізолятора тимчасового тримання". Також є факти проведення ним допитів та застосування тортур.

Пішли на співпрацю з окупантами колишній заступник начальника Ізолятора тимчасового тримання поліції та троє експертів-криміналістів. Вони вступили до так званого "науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС", що на Херсонщині.

Також слідчі СБУ задокументували діяльність призначеного російськими окупантами очільника окупаційної "поліції" Старобільського району Луганщини.

У Волновасі на Донеччині співробітники СБУ теж задокументували протиправну діяльність колишнього працівника поліції.

У 2011 році він вийшов на пенсію, але після широкомасштабного вторгнення рф з ідейних міркувань вирішив повернутися на службу в окупаційному режимі у статусі "начальника відділу карного розшуку Волноваського райвідділу МВС ДНР".

Слідчі СБУ кваліфікували дії всіх зазначених вище колаборантів за ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.

Санкція інкримінованої їм статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Теми: СБУвійнаокупація
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