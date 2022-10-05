Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: Китай і Росія проти публічного обговорення в ООН запуску ракети Північною Кореєю

Анастасія КалатурСереда, 5 жовтня 2022, 01:01
ФОТО: GETTY

Китай і Росія виступають проти публічного обговорення в Раді безпеки ООН запуску ракети Північною Кореєю, що пролетіла над Японією.

Джерело: дипломатичні джерела Reuters

Деталі: Британія, Франція, Албанія, Норвегія та Ірландія приєдналися до Сполучених Штатів у вимозі в середу провести засідання.

Однак Китай і Росія заявили колегам по Раді, що вони проти проведення відкритого засідання, стверджуючи, що реакція Ради має сприяти пом'якшенню ситуації на Корейському півострові.

Не одразу стало зрозуміло, чи буде Радбез засідати в середу публічно, чи за зачиненими дверима. За словами дипломатів, будь-які значущі дії ради малоймовірні.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив запуск ракети Північною Кореєю над Японією як "нерозважливий акт" і порушення резолюцій Ради Безпеки.

Що передувало: Напередодні Північна Корея, що володіє ядерною зброєю, провела випробувальний запуск балістичної ракети, що  вперше за п'ять років пролетіла над Японією. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Протягом багатьох років Північній Кореї було заборонено проводити ядерні випробування і запуски балістичних ракет Радбезом, який з роками посилював санкції проти Пхеньяна, щоб припинити фінансування цих програм.
  • Китай і Росія, які мають право вето, запропонували послабити санкції ООН щодо Північної Кореї в гуманітарних цілях і для того, щоб повернути Пхеньян до міжнародних переговорів, спрямованих на переконання в необхідності денуклеаризації.

Теми: Північна КореязброяРосіяКитай
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Суддю з російським паспортом відрахували зі штату Верховного Суду

фотоУкраїна подає заявку на проведення Чемпіонату світу 2030 з футболу

Нардепу Кузьміну оголосили підозру в держзраді

фото, оновлено від 14.22Поліція затримала вбивцю патрульної в Чернівцях: він знову відстрілювався

відеоЗСУ звільнили кілька населених пунктів Луганщини – Гайдай

На Харківщині фермерша-колаборантка передала росіянам 70% врожаю – СБУ

Усі новини...
Північна Корея
США і Південна Корея випустили ракети у відповідь на запуск КНДР
Північна Корея визнала "референдуми" та підтримала анексію частини України
Північна Корея запустила балістичну ракету над Японією
Останні новини
17:29
Київ відправляє у Дніпро 30 пасажирських автобусів та гуманітарну допомогу
17:26
Прикордонники зафіксували фейковий збір на потреби ДПСУ
17:26
Комітет ОПЕК+ погодився скоротити добовий видобуток нафти на 2 мільйони барелів – Reuters
17:19
СБУ викрила чергових колаборантів: одна з них видала росіянам 23 патріотів на Херсонщині
17:15
Міжнародна асоціація боксу скасувала заборону для спортсменів РФ і Білорусі брати участь у змаганнях
16:51
У звільненій Кам’янці на Харківщині знайшли 2 муміфікованих тіла у підвалі – поліція
16:49
Суддю з російським паспортом відрахували зі штату Верховного Суду
16:47
Лорак, Повалій, Тодоренко і Седокова потрапили до санкційного списку РНБО
16:44
ЄС не включив до списку санкцій російського алмазодобувного гіганта - ЗМІ
16:32
В Іспанії, Чехії і на Кіпрі перестали приймати картки UnionPay банків РФ
Усі новини...