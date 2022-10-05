ЗМІ: Китай і Росія проти публічного обговорення в ООН запуску ракети Північною Кореєю
Китай і Росія виступають проти публічного обговорення в Раді безпеки ООН запуску ракети Північною Кореєю, що пролетіла над Японією.
Джерело: дипломатичні джерела Reuters
Деталі: Британія, Франція, Албанія, Норвегія та Ірландія приєдналися до Сполучених Штатів у вимозі в середу провести засідання.
Однак Китай і Росія заявили колегам по Раді, що вони проти проведення відкритого засідання, стверджуючи, що реакція Ради має сприяти пом'якшенню ситуації на Корейському півострові.
Не одразу стало зрозуміло, чи буде Радбез засідати в середу публічно, чи за зачиненими дверима. За словами дипломатів, будь-які значущі дії ради малоймовірні.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив запуск ракети Північною Кореєю над Японією як "нерозважливий акт" і порушення резолюцій Ради Безпеки.
Що передувало: Напередодні Північна Корея, що володіє ядерною зброєю, провела випробувальний запуск балістичної ракети, що вперше за п'ять років пролетіла над Японією.
Нагадаємо:
- Протягом багатьох років Північній Кореї було заборонено проводити ядерні випробування і запуски балістичних ракет Радбезом, який з роками посилював санкції проти Пхеньяна, щоб припинити фінансування цих програм.
- Китай і Росія, які мають право вето, запропонували послабити санкції ООН щодо Північної Кореї в гуманітарних цілях і для того, щоб повернути Пхеньян до міжнародних переговорів, спрямованих на переконання в необхідності денуклеаризації.