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ЗМІ: Китай і Росія проти публічного обговорення в ООН запуску ракети Північною Кореєю

Анастасія КалатурСереда, 5 жовтня 2022, 01:01
ЗМІ: Китай і Росія проти публічного обговорення в ООН запуску ракети Північною Кореєю
ФОТО: GETTY

Китай і Росія виступають проти публічного обговорення в Раді безпеки ООН запуску ракети Північною Кореєю, що пролетіла над Японією.

Джерело: дипломатичні джерела Reuters

Деталі: Британія, Франція, Албанія, Норвегія та Ірландія приєдналися до Сполучених Штатів у вимозі в середу провести засідання.

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Однак Китай і Росія заявили колегам по Раді, що вони проти проведення відкритого засідання, стверджуючи, що реакція Ради має сприяти пом'якшенню ситуації на Корейському півострові.

Не одразу стало зрозуміло, чи буде Радбез засідати в середу публічно, чи за зачиненими дверима. За словами дипломатів, будь-які значущі дії ради малоймовірні.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив запуск ракети Північною Кореєю над Японією як "нерозважливий акт" і порушення резолюцій Ради Безпеки.

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Що передувало: Напередодні Північна Корея, що володіє ядерною зброєю, провела випробувальний запуск балістичної ракети, що  вперше за п'ять років пролетіла над Японією. 

Нагадаємо:

  • Протягом багатьох років Північній Кореї було заборонено проводити ядерні випробування і запуски балістичних ракет Радбезом, який з роками посилював санкції проти Пхеньяна, щоб припинити фінансування цих програм.
  • Китай і Росія, які мають право вето, запропонували послабити санкції ООН щодо Північної Кореї в гуманітарних цілях і для того, щоб повернути Пхеньян до міжнародних переговорів, спрямованих на переконання в необхідності денуклеаризації.

Теми: Північна КореязброяРосіяКитай
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