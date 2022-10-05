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ЗСУ знищили на півдні два російські гелікоптери — Командування

"Українська правда"Середа, 5 жовтня 2022, 02:46
ФОТО: GETTY

ЗСУ знищили гелікоптери Мі-8 та Мі-24 в районі Костромки й Брускінського на Херсонщині.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Орієнтовні втрати противника за добу: 31 росіянин та понад чотири десятки ворожої техніки, серед яких 8 танків, 26 одиниць авто-бронетехніки, крупнокаліберна гаубиця "Мста-Б" і гармата-гаубиця. Крім того, підрозділи ППО знищили 3 безпілотники "Орлан-10" в Бериславському та Миколаївському районах.

Зазначається, що загалом за добу наша авіація завдала 7 ударів по противнику. Ракетно-артилерійські  підрозділи виконали 290 вогневих завдань

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Теми: війнаРосія
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