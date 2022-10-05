Сійярто заявив, що Угорщина "протиснула" свої вимоги у новий пакет санкцій ЄС

Угорщина домоглась того, щоб обмеження ціни на російську нафту не застосовувались до трубопровідних поставок і в екстрених випадках - до морських поставок, а також домоглась виключення ядерної енергетики з нового пакету санкцій ЄС проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда".

У вівторок питання нового санкційного пакету обговорювали посли ЄС в Брюсселі.

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"Ми завзято вели переговори і досягли того, що стеля цін на нафту не поширюється на трубопровідне транспортування сирої нафти (так ми купуємо сиру нафту, яка потрібна для нашої енергетичної безпеки), а у разі надзвичайної ситуації не поширюється на морське транспортування, яке його замінює", - написав глава МЗС Угорщини у Facebook.

Сійярто додав, що Будапешту "вдалося вивести атомну енергетику з-під санкцій, тож ці санкції не поширюються і на будівництво нової АЕС "Пакш".

Так само, за його словами, жодна установа, яка має важливе значення для співробітництва в галузі ядерних досліджень та розробок, не потрапила до списку санкцій.

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"Таким чином, неодноразово запобігали санкційним заходам, які загрожують безпеці угорського енергопостачання та завдають шкоди угорському народу. Ми й надалі так само відстоюватимемо національні інтереси Угорщини", - заявив Петер Сійярто.

Як повідомлялося, представники держав Європейського Союзу у вівторок досягли попередньої домовленості щодо нового пакету санкцій проти Росії через її війну з Україною, зокрема й обмеження ціни на російську нафту.

Очікується, що офіційне рішення про восьмий пакет санкцій проти Росії буде ухвалене вже в середу.

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала восьмий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну і проведення незаконних референдумів на окупованих територіях. До нього входять зокрема заборона торгівлі з РФ на суму 7,5 мільярда євро та юридична основа обмеження цін на російську нафту.