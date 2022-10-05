Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Сійярто заявив, що Угорщина "протиснула" свої вимоги у новий пакет санкцій ЄС

"Європейська правда"Середа, 5 жовтня 2022, 09:11

Угорщина домоглась того, щоб обмеження ціни на російську нафту не застосовувались до трубопровідних поставок і в екстрених випадках - до морських поставок, а також домоглась виключення ядерної енергетики з нового пакету санкцій ЄС проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда".

У вівторок питання нового санкційного пакету обговорювали посли ЄС в Брюсселі.

"Ми завзято вели переговори і досягли того, що стеля цін на нафту не поширюється на трубопровідне транспортування сирої нафти (так ми купуємо сиру нафту, яка потрібна для нашої енергетичної безпеки), а у разі надзвичайної ситуації не поширюється на морське транспортування, яке його замінює", - написав глава МЗС Угорщини у Facebook.

Сійярто додав, що Будапешту "вдалося вивести атомну енергетику з-під санкцій, тож ці санкції не поширюються і на будівництво нової АЕС "Пакш".

Так само, за його словами, жодна установа, яка має важливе значення для співробітництва в галузі ядерних досліджень та розробок, не потрапила до списку санкцій.

"Таким чином, неодноразово запобігали санкційним заходам, які загрожують безпеці угорського енергопостачання та завдають шкоди угорському народу. Ми й надалі так само відстоюватимемо національні інтереси Угорщини", - заявив Петер Сійярто.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, представники держав Європейського Союзу у вівторок досягли попередньої домовленості щодо нового пакету санкцій проти Росії через її війну з Україною, зокрема й обмеження ціни на російську нафту.

Очікується, що офіційне рішення про восьмий пакет санкцій проти Росії буде ухвалене вже в середу.

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала восьмий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну і проведення незаконних референдумів на окупованих територіях. До нього входять зокрема заборона торгівлі з РФ на суму 7,5 мільярда євро та юридична основа обмеження цін на російську нафту.

Теми: УгорщинасанкціїЄСРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Українські бійці звільнили шість населених пунктів Луганщини – ОВА

Розвідка США вважає, що за вбивством Дугіної стоїть українська влада – ЗМІ

Зеленський запропонував Раді звільнити голову НБУ Шевченка

Путін закріпив указом захоплення окупантами ЗАЕС

Суддю з російським паспортом відрахували зі штату Верховного Суду

фотоУкраїна подає заявку на проведення Чемпіонату світу 2030 з футболу

Усі новини...
Угорщина
Угорщина хоче позбутися залежності від газу з РФ до 2050 року
Партія Орбана не дала призначити дату ратифікації членства Швеції і Фінляндії в НАТО
"Газпром" дозволив Угорщині відтермінувати платежі за газ – Bloomberg
Останні новини
00:58
Сумщина: Росіяни обстріляли дві громади — ОВА
00:14
Ліга чемпіонів: "Шахтар" мінімально програв мадридському "Реалу"
23:49
Зеленський звернувся до окупантів російською: Іранські "Шахіди" не допоможуть, ви вже програли
23:08
Зеленський: Захисники звільнили на Херсонщині 3 населені пункти
22:53
Пращур курей: в Австралії знайшли лапи найбільшого вимерлого птаха на Землі
22:43
фотоНімеччина передала Україні ще дві ремонтно-евакуаційні машини
22:35
Росіяни призначили відповідального за анексовані області України
22:32
Українські бійці звільнили шість населених пунктів Луганщини – ОВА
22:15
Три тисячі колаборантів, російських олігархів та компаній: чиї імена потрапили під санкції РНБО
21:55
Осінній наступ: Резніков на карті показав просування ЗСУ вперед
Усі новини...