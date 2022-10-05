Росія згубила у війні 61 тисячу своїх військових, втратила ще 4 гелікоптери – Генштаб

Втрати Росії у війні проти України сягнули 61 тисячі військовослужбовців, за минулу добу знищено близько двох сотень загарбників, а також 4 гелікоптери, 4 безпілотники, 11 танків.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Деталі: Найбільших втрат, за даними Генштабу ЗСУ, противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

Загальні бойові втрати РФ із 24 лютого д 5 жовтня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 61 000 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 435 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 038 (+20) од,

артилерійських систем – 1 414 (+7) од,

РСЗВ – 341 (+1) од,

засоби ППО ‒ 177 (+0) од,

літаків – 266 (+0) од,

гелікоптерів – 232 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1032 (+4),

крилаті ракети ‒ 246 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 841 (+18) од,

спеціальна техніка ‒ 132 (+1).

Дані уточнюються.