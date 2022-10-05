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Росія згубила у війні 61 тисячу своїх військових, втратила ще 4 гелікоптери – Генштаб

Олена РощінаСереда, 5 жовтня 2022, 09:25

Втрати Росії у війні проти України сягнули 61 тисячі військовослужбовців, за минулу добу знищено близько двох сотень загарбників, а також 4 гелікоптери, 4 безпілотники, 11 танків.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України 

Деталі: Найбільших втрат, за даними Генштабу ЗСУ, противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. 

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Загальні бойові втрати РФ із 24 лютого д 5 жовтня орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 61 000 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків  ‒ 2 435 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 038 (+20) од,
  • артилерійських систем – 1 414 (+7) од,
  • РСЗВ – 341 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 177 (+0) од,
  • літаків – 266 (+0) од,
  • гелікоптерів – 232 (+4) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1032 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 246 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 841 (+18) од,
  • спеціальна техніка ‒ 132 (+1).

Дані уточнюються.

 

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Теми: війнаРосіяУкраїнаГенштаб
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