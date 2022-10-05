Росія згубила у війні 61 тисячу своїх військових, втратила ще 4 гелікоптери – Генштаб
Середа, 5 жовтня 2022, 09:25
Втрати Росії у війні проти України сягнули 61 тисячі військовослужбовців, за минулу добу знищено близько двох сотень загарбників, а також 4 гелікоптери, 4 безпілотники, 11 танків.
Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Деталі: Найбільших втрат, за даними Генштабу ЗСУ, противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.
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Загальні бойові втрати РФ із 24 лютого д 5 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 61 000 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 435 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 038 (+20) од,
- артилерійських систем – 1 414 (+7) од,
- РСЗВ – 341 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 177 (+0) од,
- літаків – 266 (+0) од,
- гелікоптерів – 232 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1032 (+4),
- крилаті ракети ‒ 246 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 841 (+18) од,
- спеціальна техніка ‒ 132 (+1).
Дані уточнюються.
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