Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача
Середа, 5 жовтня 2022, 12:14
Під головуванням президента Володимира Зеленського 5 жовтня відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Джерело: Зеленський в Facebook
Пряма мова: "Ранок почав із чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача. Представники розвідки, штабу ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті.
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Серед інших важливих розглянутих питань – стабілізація на щойно деокупованих територіях, подальше звільнення наших земель, протидія новим видам зброї, які почав використовувати агресор, та підготовка нашої армії до зимового періоду".