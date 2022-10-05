Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача

Під головуванням президента Володимира Зеленського 5 жовтня відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: Зеленський в Facebook

Пряма мова: "Ранок почав із чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача. Представники розвідки, штабу ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті.

Серед інших важливих розглянутих питань – стабілізація на щойно деокупованих територіях, подальше звільнення наших земель, протидія новим видам зброї, які почав використовувати агресор, та підготовка нашої армії до зимового періоду".