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Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача

Альона Мазуренко Середа, 5 жовтня 2022, 12:14
Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: ОП

Під головуванням президента Володимира Зеленського 5 жовтня відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: Зеленський в Facebook

Пряма мова: "Ранок почав із чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача. Представники розвідки, штабу ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті.

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Серед інших важливих розглянутих питань – стабілізація на щойно деокупованих територіях, подальше звільнення наших земель, протидія новим видам зброї, які почав використовувати агресор, та підготовка нашої армії до зимового періоду".

Теми: ЗеленськийГенштабвійна
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