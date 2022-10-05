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Депутатка селищної ради на Харківщині віддала окупантам 250 т врожаю: їй оголосили про підозру

Ірина БалачукСереда, 5 жовтня 2022, 13:10
Фото Харківської обласної прокуратури

Правоохоронці повідомили про підозру депутатці селищної ради у Харківській області, яка передала окупантам 250 тонн врожаю.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Депутатка Шевченківської селищної ради Куп’янського району під час окупації активно допомагала російським військовим. Будучи власницею декількох сільськогосподарських підприємств, жінка передала окупантам складські приміщення фермерських господарств для розміщення там представників збройних формувань РФ".

Деталі: Також слідство встановило, що фермерка наказала своїм працівникам зібрати пшеницю, горох, ячмінь та гірчицю для передачі представникам країни-агресора.

Зазначається, що у серпні депутатка-фермерка віддала окупантам 250 тонн насіння соняшника урожаю 2021 року, які вивезли до Бєлгородської області РФ.

4 жовтня жінку затримали у Харкові. Їй повідомили про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

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Теми: Харківська областьколабораціяпрокуратура
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