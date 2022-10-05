Путін заявив, що його самого здивували результати "референдумів"

Президент РФ Володимир Путін стверджує, що результати так званих референдумів, які відбулися на окупованих Росією територіях України, стали несподіванкою для нього самого.

Джерело: "РИА Новости"

Пряма мова: "Мене результати референдумів, відверто кажучи, самого дещо навіть не тільки порадували, а й здивували – все-таки в таких складних умовах люди жили, та й продовжують ще жити... результат, звичайно, більш ніж переконливий, і він абсолютно прозорий, цей результат, і не підлягає жодному сумніву".

Нагадаємо: Окупанти провели з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Результати "намалювали" наступні: від 87 до 99% за анексію.

А 30 вересня Путін підписав "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.