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Путін заявив, що його самого здивували результати "референдумів"

Євген КізіловСереда, 5 жовтня 2022, 16:13
володимир путін, Getty Images

Президент РФ Володимир Путін стверджує, що результати так званих референдумів, які відбулися на окупованих Росією територіях України, стали несподіванкою для нього самого.

Джерело: "РИА Новости"

Пряма мова: "Мене результати референдумів, відверто кажучи, самого дещо навіть не тільки порадували, а й здивували – все-таки в таких складних умовах люди жили, та й продовжують ще жити... результат, звичайно, більш ніж переконливий, і він абсолютно прозорий, цей результат, і не підлягає жодному сумніву".

Нагадаємо: Окупанти провели з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Результати "намалювали" наступні: від 87 до 99% за анексію.

А 30 вересня Путін підписав "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.

Теми: Путінреферендум
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