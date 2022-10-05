Лідери Вірменії та Азербайджану зустрінуться з Макроном і президентом Євроради у Празі

Лідери Вірменії та Азербайджану 6 жовтня зустрінуться з президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом Євроради Шарлем Мішелем на полях першого саміту Європейської політичної спільноти у Празі.

Як повідомляє News.am, про це прем’єр Вірменії Нікол Пашинян повідомив під час виступу в парламенті.

За його словами, це має бути чотиристороння зустріч за участі його, Ільхама Алієва, Макрона та Мішеля.

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Крім того, планується зустріч Пашиняна з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

З Праги прем'єр Вірменії вирушить до Санкт-Петербурга на неформальний саміт СНД.

Нагадаємо, 3 жовтня глави МЗС Вірменії та Азербайджану провели перемовини у Женеві, а 5 жовтня - телефонну розмову за участю держсекретаря США Ентоні Блінкена, у якій обговорили підготовку мирної угоди між Єреваном та Баку. Остання зустріч на рівні лідерів відбулася 31 серпня у Брюсселі, за посередництва президента Євроради Шарля Мішеля.

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Нікол Пашинян зазначив, що ця дипломатична робота "створила певний простір для руху вперед".

"Я неодноразово казав про концепцію взаємного визнання Вірменією та Азербайджаном територіальної цілісності на основі угоди від 8 грудня 1991 року, і є ознаки того, що цей підхід може бути взаємно прийнятним для сторін. Є певний простір для того, щоб почалась розмова між Нагірним Карабахом та Азербайджаном", - сказав прем’єр.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв водночас нагадав про п’ять принципів, які хоче закласти в угоду з Вірменією - взаємне визнання територіальної цілісності, відмова від територіальних претензій у майбутньому, незастосування сили та погроз вдатися до сили, демаркація кордонів та відкриття транспортних комунікацій, повідомляє "Радіо Азатутюн". Він також сказав, що мешканців Карабаху Баку вважає своїми громадянами і "не буде обговорювати з якимось міжнародним центром, як налагодити їхнє життя".

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