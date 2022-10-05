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Повітряні сили вдарили по пунктах розгортання ворожих ЗРК на Херсонщині

Євген КізіловСереда, 5 жовтня 2022, 18:26
Getty Images

Авіація Повітряних сил завдала два удари по пунктах розгортання зенітно-ракетних комплексів росіян у Каховському районі Херсонської області.

Джерело: оперативне командування "Південь" у Facebook

Деталі: Усього протягом ночі ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони півдня виконали понад 190 вогневих завдань по позиціях ворога та районах зосередження живої сили та техніки.

Підтверджено ліквідацію 11 окупантів, міномету 120 калібру в Бериславському районі Херсонщини та безпілотного розвідника типу "Орлан-10" на Миколаївщині.

Опівдні нашими зенітниками збитий ще один "Орлан-10" на підльоті з моря до Очакова.

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Теми: війнаХерсонська областьЗбройні сили
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