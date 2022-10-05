Повітряні сили вдарили по пунктах розгортання ворожих ЗРК на Херсонщині
Середа, 5 жовтня 2022, 18:26
Авіація Повітряних сил завдала два удари по пунктах розгортання зенітно-ракетних комплексів росіян у Каховському районі Херсонської області.
Джерело: оперативне командування "Південь" у Facebook
Деталі: Усього протягом ночі ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони півдня виконали понад 190 вогневих завдань по позиціях ворога та районах зосередження живої сили та техніки.
Підтверджено ліквідацію 11 окупантів, міномету 120 калібру в Бериславському районі Херсонщини та безпілотного розвідника типу "Орлан-10" на Миколаївщині.
Опівдні нашими зенітниками збитий ще один "Орлан-10" на підльоті з моря до Очакова.
ВІДЕО ДНЯ