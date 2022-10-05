Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Росія заявила, що готова постачати газ вцілілою ниткою "Північного потоку-2"

"Європейська правда"Середа, 5 жовтня 2022, 20:09

Віцепрем’єр-міністр Росії Алєксандр Новак у середу підтвердив готовність Москви постачати газ Європі ниткою "Північного потоку-2", яка не була пошкоджена внаслідок вибухів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Коммерсант".

"Що стосується другої нитки ("Північного потоку-2"), вона готова, побудована, і в разі ухвалення необхідних юридичних рішень європейськими колегами щодо її сертифікації та зняття обмежень, я думаю, що Росія в короткі терміни могла б забезпечити відповідні поставки цією ниткою газопроводу", – сказав Новак на пресконференції у Відні.

Російський віцепрем’єр поскаржився, що розслідування інцидентів на "Північних потоках" не допущені ні оператор проекту Nord Stream, ні російські структури. Це, за його словами, перешкоджає об’єктивному розслідуванню.

Раніше Новак заявив, що відновити зруйновану морську інфраструктуру газопроводів "Північний потік" технічно можливо.

Як відомо, у Європі вважають інциденти на гілках російського газопроводу наслідком умисних дій. Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії, що стало першою подібною заявою американської сторони.

Зі свого боку президент РФ Владімір Путін звинуватив у диверсії на газопроводах США. 

ВІДЕО ДНЯ

На вихідних Швеція і Данія заявили, що витік газу з пошкоджених труб припинився, але згодом шведський патруль помітив, що менший витік в "Північному потоці-2" збільшився. Швеція задля розслідування закрила доступ у зону поблизу витоків. 

Читайте більше на цю тему у статті: Росія грає ва-банк: які наслідки матимуть вибухи на "Північних потоках".

Теми: РосіягазЄвропаПівнічний потік-2
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЄС остаточно затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії у відповідь на анексію

НАБУ повідомило про підозру голові НБУ Шевченку

Три чверті американців за подальшу підтримку України всупереч погрозам РФ

Нідерланди допускають запуск родовища Гронінген, яке може замінити газ з РФ у Європі

фотоЗапоріжжя: РФ вдарила ракетами по багатоповерхівках, є загибла і постраждалі

ISW: Контрнаступ на Харківщині ще не досяг піку

Усі новини...
Росія
ЗСУ відбили атаки біля 5 населених пунктів, вразили 12 районів скупчення загарбників – Генштаб
Путін закріпив указом захоплення окупантами ЗАЕС
Суддю з російським паспортом відрахували зі штату Верховного Суду
Останні новини
12:50
На Київщині навчають саперів – можуть лунати вибухи
12:49
Понад 400 км² Херсонщини звільнено останнім часом - Гуменюк
12:43
TotalEnergies продовжуватиме поставки російського скрапленого газу, поки не введуть санкції
12:41
У катівні на Харківщині знайшли контейнер із зубними коронками – окупанти могли його викрасти
12:38
ЄС остаточно затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії у відповідь на анексію
12:27
Україна та Північна Македонія розширили зону вільної торгівлі
12:15
На Миколаївщині вранці збили 3 російські дрони
12:14
Понад 1,6 мільйона українців депортовані до Росії – Зеленський
12:12
НАБУ повідомило про підозру голові НБУ Шевченку
12:04
У Нацбанку не бачать передумов для перегляду облікової ставки
Усі новини...