ЗСУ на півдні знищили дев'ять ворожих танків — Командування
Четвер, 6 жовтня 2022, 04:34
ЗСУ на півдні України знищили низку ворожої техніки, зокрема танки, гаубиці і ПТРК.
Джерело: ОК "Південь"
Деталі: Орієнтовні втрати ворога:
- 58 росіян;
- 9 танків;
- 17 одиниць авто-бронетехніки;
- 4 крупнокаліберні гаубиці "Мста-С" і "Мста-Б";
- самохідна гаубиця "Акація";
- міномет;
- командно-штабна машина;
- реактивна система залпового вогню "Град";
- протитанковий ракетний комплекс;
- 2 склади боєприпасів в Баштанському і Бериславському районах.
В районі Брускінського, на Бериславщині, знищено безпілотник-розвідник "Орлан-10".
Уточнюється, що підрозділи ракетних військ і артилерії виконали понад 350 вогневих завдань.