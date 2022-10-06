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ЗСУ на півдні знищили дев'ять ворожих танків — Командування

"Українська правда"Четвер, 6 жовтня 2022, 04:34
ЗСУ на півдні знищили дев'ять ворожих танків — Командування
ФОТО: GETTY

ЗСУ на півдні України знищили низку ворожої техніки, зокрема танки, гаубиці і ПТРК.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Орієнтовні втрати ворога:

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  • 58 росіян;
  • 9 танків;
  • 17 одиниць авто-бронетехніки;
  • 4 крупнокаліберні гаубиці "Мста-С" і "Мста-Б";      
  • самохідна гаубиця "Акація";
  • міномет;
  • командно-штабна машина;
  • реактивна система залпового вогню "Град";
  • протитанковий ракетний комплекс;
  • 2 склади боєприпасів в Баштанському і Бериславському районах.

В районі Брускінського, на Бериславщині, знищено безпілотник-розвідник "Орлан-10".

Уточнюється, що підрозділи ракетних військ і артилерії виконали понад 350 вогневих завдань.

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Теми: війнаРосія
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