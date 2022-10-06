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У Рубіжному й Старобільську окупанти посилили фільтрацію, бояться наступу – Гайдай

Олена РощінаЧетвер, 6 жовтня 2022, 08:55

Російські окупанти проводять посилені фільтраційні заходи в Рубіжному й Старобільську, що в Луганській області, побоюючись контрнаступу й диверсантів з боку українців. 

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Про перші звільнені населені пункти Луганщини повідомив ще вчора вдень. Увечері 5 жовтня уточнив – їх вже шість...

Через небезпеку наступу ЗСУ у Рубіжному окупанти для виявлення українських диверсантів ввели комендантську годину та посилили фільтраційні заходи.

Фільтрація і в Старобільську, де завчасно перевіряють усіх, хто хоче виїхати на територію РФ – бажаючих останніми днями значно побільшало. З "міркувань безпеки" росіяни вирішили ще й відключити там зв’язок".

Деталі: Напередодні Гайдай повідомляв, що мобільний зв'язок вимкнули у Кремінній

Але, наголосив він, відключення зв'язку не зупиняє колаборантів, які намагаються втекти. 

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"Так, у напрямку зі Сватового та Кремінної до Новопскова зафіксовано переміщення трьох автобусів прихильників окупантів. Бо розуміють наближення ЗСУ", – підтвердив він те, про що повідомляв і Генштаб ЗСУ.

За словами Гайдая, через велику кількість поранених вояків місцеві лікарні перевантажені, тож шпиталі облаштовують у школах. В одній із них зараз перебуває до 200 поранених військовослужбовців РФ, додав він.

5 жовтня авіація Сил оборони України завдала понад 15 ударів по ворогу. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, збито 9 ворожих БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 2 пункти управління, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, а також 8 інших важливих об’єктів ворога.

Відбито атаки росіян у районах населених пунктів Виїмка, Соледар, Одрадівка, Бахмутське, Бахмут, Красногорівка, Майорськ та Новомихайлівка.

Ворог обстріляв:

- на Краматорському напрямку: Верхньокам’янське, Іванівка, Серебрянка, Спірне, Ківшарівка, Кам’янка, Новолюбівка, Терни, Торське, Білогорівка;

- на Бахмутському напрямку: Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Одрадівка, Майорськ, Нью-Йорк, Юр’ївка, Роздолівка, Іванград, Зайцеве.

Теми: Луганська областьвійна
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