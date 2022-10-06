Три чверті американців за подальшу підтримку України всупереч погрозам РФ
Майже три чверті американців вважають, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, незважаючи на погрози Росії щодо використання ядерної зброї.
Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування Reuters/Ipsos.
Опитування запропонувало відповісти на питання про необхідність продовжувати підтримку США в наданні систем озброєння, навчання та іншої військової допомоги уряду України, незважаючи на побоювання, що війна може загостритися, якщо Україні буде надано зброю більшої дальності, яка може вразити Росію.
Онлайн-опитування 1 005 американців показало, що 73% погодилися з тим, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, незважаючи на попередження Росії про те, що вона може використати свій ядерний арсенал. З цим погодилися як демократи, так і республіканці, хоча серед однопартійців Байдена було більше підтримки - 81%, ніж серед республіканців - 66%.
В останньому опитуванні, проведеному 4-5 жовтня, 66% респондентів заявили, що Вашингтон повинен продовжувати надавати зброю Україні, в порівнянні з 51% в аналогічному опитуванні в серпні.
Опитування також показало, що більшість американців - 58% - бояться, що країна рухається до ядерної війни з Росією. А 65% стурбовані тим, що війна може загостритися, якщо Україні нададуть зброю більшої дальності, здатну вразити саму Росію.
Але поменшало американців, які вважають, що проблеми України не є справою США і що Вашингтон не має втручатися: 35% висловили таку думку, порівняно з 40% у серпні.
Американські виборці підуть на виборчі дільниці 8 листопада на проміжні вибори, які визначать контроль над Конгресом і багатьма урядами штатів. В останньому опитуванні 68% заявили, що швидше за все підтримають кандидата, який за продовження військової допомоги Україні, а 72% заявили, що швидше за все голосуватимуть за кандидата, який підтримує українських біженців.
Нагадаємо, в НАТО наразі не бачили ознак можливої підготовки Росії до ядерного випробування, але продовжують пильно стежити за ситуацією.