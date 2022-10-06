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Три чверті американців за подальшу підтримку України всупереч погрозам РФ

"Європейська правда"Четвер, 6 жовтня 2022, 10:47

Майже три чверті американців вважають, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, незважаючи на погрози Росії щодо використання ядерної зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування Reuters/Ipsos.

Опитування запропонувало відповісти на питання про необхідність продовжувати підтримку США в наданні систем озброєння, навчання та іншої військової допомоги уряду України, незважаючи на побоювання, що війна може загостритися, якщо Україні буде надано зброю більшої дальності, яка може вразити Росію.

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Онлайн-опитування 1 005 американців показало, що 73% погодилися з тим, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, незважаючи на попередження Росії про те, що вона може використати свій ядерний арсенал. З цим погодилися як демократи, так і республіканці, хоча серед однопартійців Байдена було більше підтримки - 81%, ніж серед республіканців - 66%.

В останньому опитуванні, проведеному 4-5 жовтня, 66% респондентів заявили, що Вашингтон повинен продовжувати надавати зброю Україні, в порівнянні з 51% в аналогічному опитуванні в серпні.

Опитування також показало, що більшість американців - 58% - бояться, що країна рухається до ядерної війни з Росією. А 65% стурбовані тим, що війна може загостритися, якщо Україні нададуть зброю більшої дальності, здатну вразити саму Росію.

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Але поменшало американців, які вважають, що проблеми України не є справою США і що Вашингтон не має втручатися: 35% висловили таку думку, порівняно з 40% у серпні.

Американські виборці підуть на виборчі дільниці 8 листопада на проміжні вибори, які визначать контроль над Конгресом і багатьма урядами штатів. В останньому опитуванні 68% заявили, що швидше за все підтримають кандидата, який за продовження військової допомоги Україні, а 72% заявили, що швидше за все голосуватимуть за кандидата, який підтримує українських біженців.

Нагадаємо, в НАТО наразі не бачили ознак можливої підготовки Росії до ядерного випробування, але продовжують пильно стежити за ситуацією.

Теми: РосіяСША
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