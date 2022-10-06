Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Поліція затримала депутата, який очолив "військову адміністрацію" окупантів на Харківщині

"Українська правда"Четвер, 6 жовтня 2022, 14:53
Затримання, фото Нацполіція

Поліція затримала депутата сільської ради, який під час тимчасової окупації керував "Липецькою військовою адміністрацією" на Харківщині, другому депутату, який обіймав посаду його заступника, повідомлено про підозру заочно.

Джерело: пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції, пресслужба Офісу генерального прокурора, пресслужба Міністерства внутрішніх справ

Деталі: За інформацією слідства, один із депутатів співпрацював із ворогом з квітня 2022 року. За "прояв любові" до Росії чоловік отримав посаду так званого "голови Липецької адміністрації військово-цивільної адміністрації Харківської області". Офіс генпрокурора повідомляє, що другий депутат обіймав посаду його заступника.

Дослівно ОГП: "З квітня по вересень новопризначений очільник псевдоадміністрації намагався створити позитивний імідж окупантів. Для цього він проводив агітаційну роботу серед місцевого населення, а також розпоряджався майном громади.

Також підозрювані організовували сільськогосподарську діяльність на території громади – наймали працівників, організовували посів та збір врожаю, сприяли вивезенню сільськогосподарської продукції на територію РФ. Вони організовували вилучення сільськогосподарської техніки у місцевих мешканців та підприємств на користь окупантів". 

Деталі: "Голову" адміністрації окупантів затримано, йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10-ти років позбавлення волі. Його "заступнику" повідомлено про підозру заочно.

Теми: Харківська областьполіція
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: "Шахеди" не вплинуть на хід війни, росіяни використовують їх для терору

ЗМІ: США ліквідували двох ватажків ІДІЛ

відеоОточення ОП отримує мільйони з бюджету за піар влади на каналі "Рада" – ЗМІ

Комітет Ради підтримав кандидатуру ексголови Ощадбанку Пишного на очільника НБУ

Зеленський закликав до превентивного тиску на РФ через ядерні погрози, у Росії істерика

Данілов відповів Матвієнко: Думайте не про переговори, а про захист у Гаазі

Усі новини...
Харківська область
На деокупованій Харківщині знайшли тіла, закатовані спецназом РФ
У звільненій Кам’янці на Харківщині знайшли 2 муміфікованих тіла у підвалі – поліція
На Харківщині фермерша-колаборантка передала росіянам 70% врожаю – СБУ
Останні новини
06:35
Росіяни вперше атакували Запоріжжя іранськими дронами
05:50
ISW: "Шахеди" не вплинуть на хід війни, росіяни використовують їх для терору
05:19
Байден — про погрози Путіна: Ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Карибської кризи
04:11
Командування: ЗСУ знищили 18 російських гаубиць і понад сотню військових
03:25
У Таїланді колишній поліцейський увірвався до дитсадка зі зброєю — загинули 23 дітей
02:28
ЗМІ: США ліквідували двох ватажків ІДІЛ
01:59
Пентагон: Наразі немає інформації, що Путін вирішив застосувати ядерну зброю
01:15
ВіДЕОПовітряні сили: ЗСУ збили два російські безпілотники
00:36
Сумщина: Росіяни обстріляли з САУ житловий масив, без постраждалих
23:46
Президентка Словаччини пожартувала про візит до "анексованого" Чехією Калінінграда
Усі новини...