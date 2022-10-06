Поліція затримала депутата, який очолив "військову адміністрацію" окупантів на Харківщині

Поліція затримала депутата сільської ради, який під час тимчасової окупації керував "Липецькою військовою адміністрацією" на Харківщині, другому депутату, який обіймав посаду його заступника, повідомлено про підозру заочно.

Джерело: пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції, пресслужба Офісу генерального прокурора, пресслужба Міністерства внутрішніх справ

Деталі: За інформацією слідства, один із депутатів співпрацював із ворогом з квітня 2022 року. За "прояв любові" до Росії чоловік отримав посаду так званого "голови Липецької адміністрації військово-цивільної адміністрації Харківської області". Офіс генпрокурора повідомляє, що другий депутат обіймав посаду його заступника.

Дослівно ОГП: "З квітня по вересень новопризначений очільник псевдоадміністрації намагався створити позитивний імідж окупантів. Для цього він проводив агітаційну роботу серед місцевого населення, а також розпоряджався майном громади.

Також підозрювані організовували сільськогосподарську діяльність на території громади – наймали працівників, організовували посів та збір врожаю, сприяли вивезенню сільськогосподарської продукції на територію РФ. Вони організовували вилучення сільськогосподарської техніки у місцевих мешканців та підприємств на користь окупантів".

Деталі: "Голову" адміністрації окупантів затримано, йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10-ти років позбавлення волі. Його "заступнику" повідомлено про підозру заочно.